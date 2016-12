Lucien Favre champion? Une chance sur deux!

Lucien Favre est à l’honneur. Pour L’Equipe, il est l’entraîneur du onze idéal de la Ligue 1 à la moitié du championnat. On dit entraîneur idéal comme on soufflerait gendre idéal. Avec une note de 6,37, Le Vaudois est l’un des cinq Niçois distingués par le quotidien sportif. Pereira, Dante, Seri et Cyprien complètent le tableau et ledit onze.

Les compliments, Lucien Favre croule dessous. Raymond Domenech l’a encensé dans une chronique. «Il a su réinstaller Mario Balotelli au rang des grands attaquants européen.» Mêmes louanges dans les colonnes du Parisien qui vante aussi bien la méthode que la personnalité d’«un technicien talentueux qui fuit la lumière. Un coach qui vouvoie ses joueurs.» Dans Le Journal du Dimanche le défenseur Mathieu Bodmer dépeint la minutie de Lulu: «Favre se rapproche de Guardiola.» En écho, Cyprien s’enthousiasme: «Il est supercool avec nous, souriant, mettant de la bonne humeur dans le travail. C’est important d’avoir un entraîneur qui a la banane aux séances et qui ne cède que très rarement à la colère.»

Côté face, tout le monde il est beau et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Côté pile, les événements rappellent que la vie, que la vie de club s’entend, est - forcément - plus compliquée que ce que suggère l’idéal. Le champion d’automne devra composer six semaines durant sans Younès Belhanda. Expulsé dans le temps additionnel, le Marocain s’est fracturé un orteil mercredi à Bordeaux. A cette blessure, s’ajoutent les absences de plusieurs cadres: Balotelli est suspendu, Seri est en partance pour la CAN et Cardinale est touché aux ischio-jambiers. Sur les rotules (10 matches en 31 jours), déplumés, les Aiglons s’intéressent à Yacine Brahimi, l’Algérien de Porto, à Memphis Depay, le Hollandais de Manchester United et au Lyonnais Clément Grenier.

Les desseins et les chiffres sont-ils compatibles? Sur les vingt dernières saisons, le champion d’automne a été sacré champion de France à dix reprises. Champion à mi-saison en 1972-1973 et 1975-1976, l’OGC Nice est monté à chaque fois sur la deuxième marche du podium. Lulu saura-t-il se jouer des statistiques? Jongler avec celles-ci? (24 heures)