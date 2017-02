Maillot volé et rendez-vous galant

Il se passe toujours quelque chose au Super Bowl. Avant, pendant et après la rencontre. Dans la liesse qui a suivi la victoire historique des News England Patriots, un voleur ou un inconditionnel du joueur - l’un et l’autre se confondant sans doute - a dérobé le maillot de Tom Brady. Artisan du succès, le célèbre No 12 avait déposé son précieux paletot dans son sac posé dans les vestiaires du stade NRG de Houston.

Le premier quarterback de l’histoire à avoir remporté cinq Super Bowl a fait montre de fatalisme à l’annonce de ce larcin. «Si le maillot apparaît sur eBay, prévenez-moi. J’espère le retrouver parce qu’il représente quelque chose de spécial. Mais que puis-je faire?»

A en croire les spécialistes, cette tunique, unique forcément, aurait atteint entre 300 000 et 500 000 dollars lors d’enchères. Le conditionnel est de mise, le maillot ne pouvant plus être vendu officiellement par son nouveau propriétaire. C’est bien pourquoi son prix pourrait prendre l’ascenseur…

Dans ce monde de brutes, où tous les coups sont donc permis, un peu de douceur ne peut pas faire de mal. Twitter s’est ingénié à faire pépier Eugenie (Bouchard) et un internaute qui, mû par une idée de génie, a décroché la lune, à tout le moins un rendez-vous galant. A l’instar de centaines de millions de téléspectateurs, la tenniswoman canadienne a suivi le match devant son écran TV tout en pianotant sur son smartphone. «Je savais qu’Atlanta gagnerait.» (ndlr: les Falcons menaient alors de 25 points).

Un suiveur, qui a le sens de la projection et de l’anticipation, l’interpella en ces termes: «Si les Patriots l’emportent, on sort ensemble?» Avec en prime un repas, pris sur le pouce évidemment? Opération harponnage réussie. Eugénie Bouchard, qui n’imaginait pas que le match se retournerait comme une crêpe, donna son accord: «Bien sûr.» Le pari tint en émoi la twittosphère. La suite, vous la connaissez. Bouchard s’est montré bonne joueuse: «Bon… Où habites-tu?» La 43e joueuse mondiale a compris la morale de l’histoire: «Leçon retenue. Ne jamais parier contre Tom Brady.»

Quant à savoir combien de fois elle tournera désormais ses pouces entre ses mains avant de jouer du smartphone… (24 heures)