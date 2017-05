Mais qui donc se penchera au chevet de Djokovic?

Il a repoussé l’idée d’aller chez le psy. Ça peut se comprendre, parfois. Mais lui qui a atteint quelques-unes des plus hautes altitudes du tennis masculin ne peut toutefois faire «comme si» tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Preuve en est que, dans son propre monde, Novak Djokovic a préféré imposer un remue-ménage plutôt qu’un remue-méninges. Comprenez par-là qu’au lieu de se remettre en question, l’ancien No 1 mondial a donné un grand coup de balai vendredi. Exit Marian Vajda, son coach historique, ainsi que son physio et son préparateur physique.

Pour mieux redevenir celui qu’il n’est plus depuis onze mois, «Nole» va donc se lancer dans la recherche d’un nouvel entraîneur. «Un grand nom, quelqu’un qui a connu des expériences similaires aux miennes», a-t-il laissé entendre à la veille du Masters 1000 de Madrid. S’il jure ne pas vouloir brusquer les choses, le (toujours) tenant du titre de Roland-Garros confie aussi «ne pas souhaiter rester seul trop longtemps». Sans doute la perspective de se présenter à son chevet ne laisse pas insensibles les coaches, qui savent que le défi vaut le détour. Mais qui pourrait, à terme, être l’heureux élu?

Andre Agassi

Le «Kid de Las Vegas» n’a jamais coaché au plus haut niveau et, à l’en croire, il aurait en réalité toujours détesté le tennis. Il n’empêche: son profil colle au portrait-robot dressé par Djokovic. No 1 ATP à 25 ans, l’Américain avait ensuite connu une terrible chute dans la hiérarchie mondiale (jusqu’au 141e rang), due à la fois à des problèmes physiques (poignet) et psychologiques. Et lui aussi avait vu son couple battre de l’aile! Les expériences similaires à celles de «Nole», Agassi les a vécues.

John McEnroe

Joueur de légende aussi talentueux que bouillant, John McEnroe n’a jamais déserté la scène. Consultant pour les chaînes américaines, présent sur un grand nombre de tournois et éphémère conseiller de Milos Raonic l’été dernier, l’ex-No 1 mondial connaît le jeu sur le bout des doigts et les qualités – comme les défauts – des joueurs actuels ne peuvent lui échapper. Après s’être étonné du «déclin» de Djokovic, le gaucher a toujours affirmé que l’intéressé avait tout pour redevenir le patron du circuit. Sous sa houlette, avec un jeu vers l’avant amélioré?

Riccardo Piatti

Pour le grand public, il est l’un des noms les moins connus de la liste, mais Riccardo Piatti (59 ans), coach actuel de Milos Raonic, a couvé Novak Djokovic lors de son passage de l’adolescence à l’âge adulte. A l’époque, ses conseils ont fait «pousser» le Serbe, sur le plan psychologique notamment. Et si, douze ans après, tous deux se retrouvaient pour «boucler la boucle»?

Patrick Rafter

Directeur technique national australien jusqu’au début de l’année, Patrick Rafter, lui aussi ancien No 1 mondial et double vainqueur de l’US Open, s’est mis en retrait d’un poste à responsabilités, mais il garde un œil sur le tennis. Offensif à souhait lorsqu’il jouait, l’élégant droitier du Queensland pourrait apprendre à «Djoko» ce qu’est le panache, la beauté du geste. Et comme lui aussi a vu sa carrière minée par les coups durs…

Mats Wilander

L’homme a, derrière lui, une formidable carte de visite. Au quotidien, il continue d’écumer assidûment le circuit, livrant régulièrement des chroniques pour les médias, dans lesquelles il dit tout et son contraire. Mais son avis compte, encore et encore. Y compris pour les cadors du jeu. Reste que, jusqu’à présent, Mats Wilander (53 ans) n’a jamais excellé dans le costume de coach. Passés entre ses mains, Marat Safin, Tatiana Golovin et Paul-Henri Mathieu ne diront pas le contraire. Djokovic veut-il tester la chose?

Nenad Zimonjic

Sa carrière de joueur de double touche à sa fin, mais Nenad Zimonjic (41 ans), «copain comme cochon» avec «Nole», ne semble pas prêt à quitter le circuit. Y rester comme coach l’intéresse. Lui qui a encore plus qu’un pied dans les vestiaires des grands tournois peut apporter son vécu à son compatriote.

