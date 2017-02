Marcel Hirscher peut-il être battu?

Depuis 2011, où il s’était cassé la cheville, il n’a plus jamais été éliminé dans un géant. Quand il ne gagne pas, il est deuxième. Cette saison, lors des six épreuves qu’il a disputés dans cette discipline, il s’est imposé deux fois (à Alta Badia et à Garmisch) et terminé à quatre reprises en seconde position (Sölden, Val d’Isère, Val d’Isère et Adelboden). La grande classe! Marcel Hirscher, qui a pris la tête dans sa grande spécialité, ce matin à Saint-Moritz, peut-il être battu? Même légèrement grippé, il enrhume tous ses adversaires.

Le métronome autrichien compte 26 centièmes d’avance sur Philipp Schoerghofer et 35 sur Alexis Pinturault. Si pour beaucoup, la course est jouée, le Français, trois victoires cet hiver, n’a pas encore baissé les bras. «Je sais où je peux reprendre ce temps, a-t-il déclaré. J’ai 1’10’’ pour le faire. Certes, en face, il y a Marcel Hirscher, mais c’est du sport, on ne sait jamais.»

Meilleur Helvète de cette première manche avec 1’’11 de retard sur le Salzbourgeois, Justin Murisier (12e) n’est pas du genre, lui non plus, à jeter les armes. «J’ai été surpris en haut sur une bosse, mais maintenant j’espère que j’aurai le soleil et un peu de chance cet après-midi.» Carlo Janka, qui traverse ces Mondiaux comme un homme invisible, est 16e de cette première manche.

C’est l’Américain Ryan Cochran qui ouvrira le bal à 13 heures. jeter l’éponge. Loïc Meillard (24e) s’élancera en septième position sur une piste, en parfait état, qui ne devrait pas se dégrader. A moins que le ciel n'en décide autrement. (24 heures)