Mélanie Meillard, l’incarnationdu talent made in Switzerland

Elle a la simplicité des grands champions. Cette humilité qui vous donne l’impression d’être une amie de longue date, alors que vous la connaissez à peine. Avec elle, remporter une médaille n’est pas une fin en soi. Peu importe le rang, pourvu que les sensations soient bonnes et le plaisir au rendez-vous. Lorsque nous l’avons rencontrée à Lillehammer, après son 4e rang du super-G des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), Mélanie Meillard arborait un sourire radieux. Qu’importe les centièmes qui l’ont privée de métal. Sa place d’honneur correspondait à sa performance et cela lui convenait parfaitement. Une réaction qui ne dénote surtout pas un manque d’ambitions. Des ambitions, elle en a à revendre. La preuve: les jours suivants, la skieuse valaisanne d’origine neuchâteloise a conquis l’or du géant et l’argent du combiné.

L’apprentie gestionnaire de commerce de détail chez Ochsner Sport à Sion n’est pas du genre à vouloir brûler les étapes. Talentueuse, elle sait qu’Amadeus ne serait pas devenu Mozart sans travail. Alors, elle bosse dur, mais toujours avec le plaisir d’apprendre et de s’amuser. A l’instar de son frère Loïc, lui aussi promis à un bel avenir dans le monde du cirque blanc.

Des débuts fracassants

Si Mélanie Meillard étonne son monde, c’est parce qu’elle réussit là où d’autres se sont cassé les dents. On aurait pu craindre des débuts houleux en Coupe du monde. Que nenni! La championne est en train de passer son examen de passage avec une maestria déconcertante. Constatez plutôt: début novembre, elle réussissait une incroyable 6e place au slalom de Levi. Un mois plus tard, elle se classait 10e et 11e du géant et du slalom à Sestrières, sur les pentes des JO de 2006. Autant dire que ces performances lui ouvrent grand les portes des prochains Championnats du monde qui auront lieu à Saint-Moritz, en février prochain. Ressentira-t-elle cette fois un brin de stress? Même pas sûr, tant la skieuse est «zen» et sûre d’elle, les lattes aux pieds.

Mélanie Meillard incarne ces jeunes talents made in Switzerland, sans peurs et sans reproches. Cette nouvelle génération dépourvue de complexes et issue d’une Suisse qui organisera les JOJ 2020. Celle qui se met à rêver de Jeux olympiques dans notre pays à l’horizon 2026. C’est précisément pour des Mélanie Meillard, pour des Arnaud Guex (ski de fond/Leysin), des Killian Peier ou Gabriel Karlen (saut à skis/La Sarraz et Rougemont) que notre pays doit trouver les ressources et la volonté d’organiser ses premiers Jeux depuis ceux de St-Moritz, en 1948.

Les JOJ comme rampe de lancement

Offrir à cette jeunesse un objectif à long terme est une ambition saine, à condition que l’on soit audacieux et constructif. A Lillehammer, les Norvégiens ont utilisé les Jeux de la jeunesse pour former les dirigeants de demain, en plaçant des jeunes à des postes-clés. Ainsi, le CEO Tomas Holmestad n’avait que 35 ans. Le responsable des Finances qui a géré un budget de 40 millions de francs avait 26 ans. Quelque 800 bénévoles n’avaient même pas fêté leurs 20 ans, alors que des cadres de ce rendez-vous portaient encore des Pampers, lors des JO de Lillehammer en 1994.

Alors pourquoi ne pas s’inspirer de ce vent de fraîcheur venu du nord?

