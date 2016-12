Nico Hischier brille et la Suisse en profite

Pour son 2e et dernier de préparation avant le Championnat du monde M20, la Suisse a tenu tête au Canada. Les joueurs de Wolwend se sont inclinés 4-3 ap.

Ce n'est qu'un match de préparation, mais contre le Canada sur ses terres, le test est de valeur. Et la Suisse l'a passé avec mention. Et pourtant ce ne fut pas évident pour la sélection de Christian Wohlwend menée 3-0 après sept minutes. Mais cette Suisse-là possède un joyau nommé Nico Hischier. Le Valaisan de bientôt 18 ans a inscrit deux buts avant de préparer l'égalisation de Dominik Diem. Avec le Lausannois Loïc In-Albon et Diem, Hischier a impressionné les spectateurs du Air Canada Center de Toronto. San premier but a mis en lumière sa vitesse et son intelligence, alors que le second est le produit de la précision de son tir.

Battus deux fois 4-3 par les Etats-Unis et le Canada en préparation, les Suisses vont maintenant se concentrer sur la compétition qui débute le 26 décembre. La Suisse affrontera la République tchèque le 27 décembre à 19h en Suisse. (ats/nxp)