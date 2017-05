Nicole Büchler: «Je peux encore sauter mieux et plus haut»

C’est sa seizième saison de saut à la perche et elle l’a empoignée comme si c’était la première. Avec enthousiasme et envie. «Le plaisir, c’est ce qui me motive le plus», explique Nicole Büchler, 33 ans, qui aurait pourtant pu s’arrêter là, au sommet de son art, à l’issue d’une année olympique faste, rehaussée par deux nouveaux records nationaux (4,80 m en salle et 4,78 m en plein air) et une 6e place en finale à Rio. Mais non, la Biennoise est toujours là, bien décidée à décrocher d’autres étoiles. Rencontre, à Doha, avec une perchiste céleste et radieuse, qui revient à la compétition après une fin d’hiver passée à soigner une hernie discale.

La finale de Rio, ce n’était donc pas encore l’apothéose?

Ça été une finale mémorable, presque miraculeuse, émotionnellement très forte. Durant les quinze jours précédents, j’ai passé par tous les états d’âme. Du désarroi au plus fol espoir. Longtemps, ma blessure à la cuisse, puis sa réplique, m’a mise au supplice. Je voulais tellement réussir mes troisièmes Jeux que j’ai peut-être forcé mon retour. On veut toujours trop bien faire! A Rio, j’ai finalement su me transcender en chassant mes doutes et en prenant tous les risques. J’ai tiré là tout le bénéfice de mon intense préparation mentale.

Franchement, l’idée de la retraite ne vous a pas effleurée?

Non, pas le moins du monde! Pourquoi vouloir finir en beauté alors que tout est encore possible! J’aime à penser que le ciel reste grand ouvert, que je peux encore sauter mieux et plus haut. Je ne me mets pas de barrière. Cette année, il y a les Mondiaux de Londres, puis l’an prochain les Européens à Berlin.

Et 2020, les JO à Tokyo!

Oh! non, je ne me projette tout de même pas aussi loin…

D’où tirez-vous cette détermination?

De ma passion. Des sensations que j’éprouve en sautant et que j’ai encore envie de vivre. Des ambitions que j’ai encore. Je n’ai pas travaillé aussi longtemps pour m’arrêter là, alors que j’ai atteint une forme de plénitude, que je ne suis pas loin des meilleures perchistes mondiales. Techniquement, à force d’ajustements, de petits détails, j’ai fini par trouver la bonne méthode. Depuis 2015 et la fin de mes études, j’ai pris mon destin en main. La perche, c’est mon boulot, c’est sympa de le faire aux côtés de mon mari Mitch, même si son travail d’ingénieur l’éloigne des sautoirs. C’est moi qui fais mes plans d’entraînement. Je n’ai de compte à rendre qu’à moi-même!

En fait, vous maîtrisez tout sauf les risques de blessure…

C’est vrai, malgré toutes les précautions que l’on peut prendre, les pépins de santé sont difficiles à éviter quand on saute toujours à la limite. On a beau se connaître…

Cet hiver, c’est une hernie discale qui vous a enquiquiné et vous a obligé à renoncer aux championnats d’Europe en salle à Belgrade.

Elle m’est tombée dessus sans crier gare. Sur le coup, moralement, ça m’a fait mal! Jusque-là, ma préparation hivernale s’était passée sans problème. Je venais de disputer trois concours très prometteurs. Non, c’est vraiment dommage.

Pour vous consoler, il y a eu ce chèque de 20 000 dollars reçu en récompense pour votre victoire finale au World Indoor Tour…

Si on veut! Ce n’était pas une obsession, mais c’est tout de même gratifiant. Je ne l’ai pas encore touché, c’est mon manager allemand qui gère mes affaires.

On vous retrouve à Doha, là où vous êtes monté très haut l’an passé (4,78 m). La blessure est oubliée?

J’ai pris mon temps pour me soigner au mieux. Deux semaines d’arrêt complet et une reprise progressive, avec un ministage le mois dernier à Lisbonne. A l’entraînement, ça revient bien mais c’est encore un peu la roulette. Il n’y a pas que de bons sauts! A Doha, ce sera un test. La Ligue de Diamant, c’est aussi l’un de mes objectifs. Ce soir, je saurai où j’en suis.

Vous allez affronter l’élite mondiale et la chaleur!

C’est plutôt stimulant. Et puis la chaleur, ce n’est pas pour me déplaire. Je la préfère à la neige de Macolin! Pour mon dos, c’est moins risqué. (24 heures)