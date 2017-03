On quitte les pistes avec les frères Falquet

S’extasier devant des images à couper le souffle, c’est bien, mais oser s’aventurer hors des pistes balisées c’est tout autre chose. Désireux de faire connaître les meilleurs recoins de leur station adorée des Marécottes, les freeriders Nicolas et Loris Falquet ont créé l’an dernier la Chevauchée libre (traduction littérale de freeride), un événement à leur image dont la 2e édition est agendée samedi. «On voulait proposer quelque chose d’original, de sûr, mais sans trop nous prendre au sérieux non plus», explique Loris Falquet, bien au chaud dans un café de la plaine, alors que les autres membres du comité d’organisation sont occupés à gérer les récentes chutes de neige et à placer des drapeaux sur le parcours.

La Chevauchée libre (ndlr: dont le trophée est un crâne de cheval, souriant de toutes ses dents, chiné sur Internet et recouvert de feuille d’or) est une course d’orientation en étoile. Les participants – pas forcément des freeriders chevronnés – concourent par équipe de deux et doivent aller faire poinçonner leur carte au pied des drapeaux avant de repasser à chaque fois par la table des juges. «Où les attend une petite surprise à la Fort Boyard pour pimenter un peu la compétition et aussi permettre aux plus lents de dépasser les meilleurs, précise le cadet des deux Falquet. Ils devront tirer une carte et certaines cachent des gages, du temps à gagner ou à perdre. Un peu comme dans Les reines du shopping, de Cristina Cordula sur M6, m’a dit ma mère! L’an dernier, ils devaient faire un selfie original avec le drapeau, mais devant l’avalanche de fesses, on a décidé de changer un peu le concept!»

Avalanche, le mot est lâché. Car même s’ils aiment délirer (certains compétiteurs risquent de se retrouver «enchaînés» au «snowboard de la honte» en face du Restaurant de la Creusaz), les deux frangins ne plaisantent pas avec la sécurité. «Toute l’épreuve est organisée avec des guides locaux et une quinzaine de bénévoles aux différents postes, explique Loris Falquet. Le casque, la sonde, la pelle et le DVA (détecteur de victime d’avalanche) sont obligatoires. Si les concurrents n’en possèdent pas, nous en avons quelques-unes à prêter et le magasin local en loue. L’année passée, pour donner le départ de l’épreuve, nous avons enfoui un DVA dans la neige et les participants devaient le retrouver avant de commencer la course. Ils sont nombreux à s’être rendu compte que la théorie c’était bien, mais qu’en pratique il fallait vraiment être au top si on voulait sauver quelqu’un pris sous la neige.»

L’an dernier, 21 équipes avaient pris le départ dont un bon tiers de filles. «Des amateurs de tous les niveaux participent à l’événement. Souvent les binômes sont faits d’un spécialiste et d’un ami.» (24 heures)