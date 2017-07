Pas de deuxième titre pour Buemi

Formule E Le Vaudois a finalement été disqualifié du premier e-Prix de Montréal et compte 18 points de retard au Championnat du monde sur le leader avant l'ultime épreuve, dimanche soir. Plus...

Auto/Formule E Le Brésilien di Grassi a remporté la course de samedi et pris la tête du championnat, avec six points d'avance sur le Vaudois Buemi. Plus...