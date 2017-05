Pas encore de contact entre Favre et Dortmund

Non, Lucien Favre n’ourdit pas un complot en coulisses pour quitter Nice et rejoindre Dortmund. Ce n’est pas son genre, pas son style. Selon le Bild, un quotidien allemand, un accord aurait déjà été trouvé, il ne manquerait plus que l’arrangement financier avec l’OGC Nice. C'est inexact.

C’est l’agent de Lucien Favre, Christophe Payot, qui explique la situation actuelle. «Il n’y a eu aucun contact entre Dortmund et Lucien Favre, entre Dortmund et Nice ou entre Dortmund et moi, assure-t-il. Je sais ce qui se dit en Allemagne, mais ce sont des rumeurs infondées pour l’instant.»

Que le Borussia Dortmund, qui chercherait à se séparer de Thomas Tuchel, place Lucien Favre en haut de sa liste des potentiels successeurs est une chose que l’on peut parfaitement comprendre, eu égard aux grandes qualités du technicien vaudois. Mais que tout soit déjà conclu en est une autre, pour le moment encore éloigné de la vérité. Cela ne veut pas dire qu’une prise de contact n’aura pas lieu prochainement. Mais pour l’agent de Favre, «la question ne se posera que quand Dortmund se manifestera vraiment». (24 heures)