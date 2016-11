Plus généreux, le Valais décroche la ville hôte

Les politiques se mouillent pour tenter de décrocher la candidature suisse aux Jeux olympiques d’hiver 2026. Les Conseils d’Etat vaudois et valaisan ont annoncé, mercredi, leur soutien formel à la candidature valdo-valaisanne, portée par la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) et par Christian Constantin. Un soutien officiel indispensable aux yeux de Swiss Olympic, qui impose aux candidats d’obtenir un appui clair des collectivités publiques concernées et de contribuer à hauteur de 8 millions de francs au budget global de 24 millions de francs (la Confédération et Swiss Olympic se partageront les 16 millions restants) destiné à la promotion de la candidature à l’international. Des questions de gros sous qui doivent impérativement être réglées avant le 15 décembre, date butoir pour le dépôt des candidatures auprès de Swiss Olympic.

Dans le détail, le gouvernement du Vieux-Pays a décidé d’accorder une contribution de 4 millions de francs à la candidature «2026, les Jeux Swiss Made». Avec une exigence à la clé: que la Ville de Sion — qui accepte de son côté de rajouter 1 million — soit désignée ville hôte des Jeux d’hiver. A Lausanne, le gouvernement vaudois opte pour sa part pour une enveloppe de 1 million. Avec, là aussi, une condition sine qua non pas négociable: que des épreuves sportives se déroulent en terre vaudoise, «afin d’assurer un rôle et des retombées importantes pour le canton de Vaud».

Crainte d’un référendum

Face à la réalité des chiffres, le comité d’organisation, présidé par l’avocat et ancien vice-président de Swiss-Ski Jean-Philippe Rochat, a tranché: Sion est désignée host city du projet. La Ville de Montreux, qui avait également manifesté son intérêt, est donc écartée.

Pour autant, il serait faux de dire que le Valais se paie la part du lion. De fait, la raison de l’écart entre les deux enveloppes ne s’explique pas par une motivation et une générosité qui seraient plus grandes en Valais, mais par les règles qui président à l’engagement financier de l’Etat. En clair: le Conseil d’Etat valaisan peut s’engager sur une somme de 4 millions sans en référer à son Grand Conseil. En terre vaudoise, l’Etat n’a pas pareille latitude. «Le Conseil d’Etat ne peut s’engager sur une somme supérieure à 1 million sans obtenir l’aval du parlement, confirme Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’Etat vaudois. Au-delà de cette somme planerait le spectre du référendum, qu’on ne saurait exclure. Il s’agissait de trancher entre les deux villes, le calendrier particulièrement serré s’en est chargé.»

Jean-Philippe Rochat confirme: «Notre priorité est d’arriver au 15 décembre avec un financement garanti et donc non soumis à référendum. Entre les cantons de Vaud et du Valais et avec l’apport du secteur privé, nous en sommes à 6,5 millions. Pour le million et demi qui reste, nous sommes actuellement en négociations avec Berne et Fribourg.»

«Il s’agissait de trancher entre les deux villes, le calendrier particulièrement serré s’en est chargé»

Car, si Sion décroche le titre particulièrement symbolique de ville hôte, tous les acteurs du dossier rappellent à l’envi que le projet valdo-valaisan est en réalité celui de la Suisse occidentale. Il est vrai qu’entre les épreuves de patinage prévues à Lausanne, le hockey sur glace entre Berne et Fribourg, le half-pipe à Leysin ou encore les mythiques épreuves de ski alpin entre Crans-Montana et Veysonnaz, sans oublier l’aéroport de Genève et l’offre hôtelière de Montreux et de la Riviera, les retombées estimées par l’organisation – 85 millions de recettes fiscales, 750 000 nuitées et un apport financier de 1,5 milliard – ne profiteront pas qu’aux seuls Sédunois.

Les contours de la candidature de Suisse occidentale se dessinant, ne reste plus qu’à convaincre Swiss Olympic au printemps prochain. Puis le CIO, qui désignera le grand gagnant courant 2019.

Saint-Moritz, le grand gagnant

(24 heures)