Pour faire du neuf, le FC Bâle a donné un bon coup de balai. Et ça va payer!

Sans doute faudra-t-il songer à ériger prochainement une statue à Bernard Challandes. Même s’il n’entraîne plus, le Neuchâtelois pourrait donner des leçons à tout un monde, car il reste le dernier coach à avoir su freiner le FC Bâle dans sa marche royale, dans son entreprise de démolition des autres formations de Super League. C’était à la tête du FC Zurich, en 2009, il y a si longtemps déjà. Pour l’en remercier, les dirigeants du Letzigrund n’avaient rien trouvé de mieux que de… le virer neuf mois plus tard. Et depuis, le FCB se royaume. Huit couronnes supplémentaires sont successivement venues se poser sur sa tête et la neuvième – la 21e au total – lui est déjà promise pour le mois de mai prochain. Car son effectif et ses moyens restent au-dessus du reste du championnat de Suisse.

Mais bien qu’ils ne laissent pas la moindre miette à leurs poursuivants, les Rhénans ont donné un coup de balai ce printemps pour faire du neuf. Exit Urs Fischer. Auf Wiedersehen Präsident Bernhard Heusler. Place à un comité et à un staff tout frais certes, mais qui ne débarquent pas de nulle part. Avec Marco Streller et Alexander Frei en coulisses, mais surtout Raphaël Wicky comme nouvel entraîneur, le vent nouveau augure de fort belles choses. D’autant que les pertes majeures se sont faites rares par comparaison avec les étés précédents, qui avaient notamment vu Sommer, Stocker (2014), Frei, Gonzalez, Schär, Streller (2015) ainsi qu’Embolo (2016) quitter les bords du Rhin.

Etiqueté «loser»

Aujourd’hui, c’est l’ancienne pépite batave Ricky van Wolfswinkel, gendre de Johan Neeskens, qui doit ressortir de sa coquille Saint-Jacques afin que la dynamique reste la même. Mais au vrai, les fans du FCB attendent des leurs qu’ils flambent principalement en Europe. Ils ne regardent d’ailleurs la Super League que du coin de l’œil, puisqu’ils savent que seul un cataclysme pourrait les priver de champagne dans dix mois. A force, ils ne craignent même plus Young Boys, étiqueté «loser» du pays depuis maintenant trente ans.

Les Bernois rêvent cependant de s’inviter au bal. Couplées au retour au jeu du toujours intéressant Guillaume Hoarau, les arrivées dans leurs rangs des prometteurs Christian Fassnacht (Thoune), Jordan Lotomba (Lausanne) et Djibril Sow (Borussia Mönchengladbach) peuvent-elles changer le cours de l’histoire?

Ce serait savoureux pour l’intérêt du championnat, mais tout cela paraît improbable. D’autant qu’ils devront compenser le départ de leur gardien Yvon Mvogo (RB Leipzig). Son successeur, David von Ballmoos, a-t-il les épaules assez larges? De la réponse à cette question dépend grandement la saison des hommes d’Adi Hütter, mais très certainement que ceux-ci finiront sur le podium.

Derrière, il faudra suivre le FC Sion, qui a trouvé un buteur (Marco Schneuwly) et des promesses (Adryan, Cunha, Di Marco…), mais s’engage dans une nouvelle saison avec un coach (Paolo Tramezzani) dont la durée de vie sur le banc valaisan reste une énigme. Grasshopper, qui a grandement modifié son vestiaire, et Lucerne, qui a pêché des joueurs en Allemagne et quelques espoirs (Custodio, Demhasaj, Schindelholz…), entendent jouer un rôle en vue. Peut-être faut-il également prendre au sérieux les «candidatures» de Zurich et de Saint-Gall (avec Ben Khalifa, Koch et Kukuruzovic).

Concernant la lutte contre la relégation, Thoune est comme chaque saison sur un fil, mais parce qu’il a des dirigeants intelligents, le FCT pourrait s’épargner encore quelques frayeurs. Quid en revanche de Lugano, trois mois après le miracle qui l’a propulsé en Europe, et de Lausanne, qui a enrôlé des profils intéressants (Bojinov, Delley, Mesbah, Rochat, Zarate, Zeqiri…), mais qui demeure à la merci des humeurs de Fabio Celestini?

Tiens, la saison s’annonce finalement passionnante. Mais davantage en bas qu’en haut?

