Praplan: «C’est tellement génial de battre le Canada!»

Vincent Praplan, qu’est-ce que montre une telle victoire?

Que cette équipe de Suisse a beaucoup de caractère. Durant le premier tiers, j’ai l’impression que nous avions un peu peur des Canadiens. Ils nous ont privés de puck, ils ont marqué deux buts et ont multiplié les occasions. malgré cela, on a ensuite peu à peu réussi à trouver nos marques pour enfin disputer une excellente troisième période durant laquelle on a vraiment montré ce dont on est capable.

Ce premier but est arrivé au meilleur moment.

Oui, il a décuplé notre énergie. Et enflammé nos nombreux supporters qui nous ont ensuite poussés comme jamais. C’est vraiment à cet instant que notre vrai match a commencé. Si on avait marqué cinq ou six minutes plus tard, peut-être qu’on n’y serait pas arrivé. La suite s’est parfaitement déroulée et, avec un peu de chance, on aurait même pu inscrire le troisième avant la prolongation. Mais nous sommes tous très heureux comme ça.

Marquer contre le Canada donne des sensations particulières?

Marquer en championnat du monde, c’est déjà grand, mais marquer contre le Canada, c’est tout simplement fantastique. Et surtout quand en plus l’équipe gagne. Mon but est très chanceux mais je le prends comme il est! C’est vraiment génial de battre la meilleure équipe du monde au Mondial!

Les quarts de finale se rapprochent…

Oui, mais rien n’est encore acquis. Dimanche soir, on y sera si on bat la Finlande. Et que nos supporters se rassurent, on a encore beaucoup d’énergie pour ce match. Gagner une telle rencontre apporte non seulement un surcroît d’énergie mais soude davantage encore le groupe. On sait qu’en jouant comme au dernier tiers, cette équipe de Suisse est capable de battre n’importe qui. (24 heures)