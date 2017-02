Quel est votre objectif pour les 20km de Lausanne?

Les jours croissent et le soleil fait son retour. C’est le temps idéal pour se remettre à la course à pied. Deux mois avant les 20 km de Lausanne, 24 heures et les préparateurs physiques de Reactyv8 à Chavornay vous proposent un plan d’entraînement sur les distances de 10 km et de 20 km.

A qui s’adressent ces plans?

Ces plans d’entraînement s’adressent aux coureurs populaires qui souhaitent arriver le 23 avril en pleine forme pour atteindre un objectif prédéfini. Les participants ont le choix entre trois modèles de programmes sur 10 km (50 minutes, 1h00 et 1h10) et autant sur 20 km (1h45, 2h et 2h15). Souvent les 10 km ou les 20 km représentent un échelon trop élevé pour des coureurs qui n’ont jamais couru au-delà de 4 ou 5 km. De nombreuses personnes regardent le départ des 10 km en se disant: «J’aimerais bien y participer, un jour», sans vraiment savoir comment s’y prendre. Ce programme permettra à ceux-ci de franchir le pas plus facilement.

Que trouve-t-on sur la plate-forme?

Les préparateurs physiques professionnels que sont Valentin Mottaz, Christophe Cotter et Michael Randin (My Training Concept) ont concocté un programme sur huit semaines qui vous permettra d’atteindre votre objectif. Le plan sera mis à jour chaque semaine avec des objectifs adaptés.

Sur la plate-forme 24heures.ch, vous trouverez en outre des vidéos qui vous accompagneront dans votre démarche et qui vous expliqueront comment réussir votre entraînement. Cela se traduit par exemple, par des conseils sur la bonne foulée à adopter, sur les types d’entraînement que vous devrez faire (footing et intervalles), sur le matériel à utiliser, ainsi que sur l’alimentation.

Des statistiques des dernières éditions des 20 km de Lausanne vous permettront également de vous situer par rapport aux autres coureurs.

Un exemple

Valentin Mottaz explique dans une des vidéos comment améliorer sa foulée. «En attaquant avec la pointe du pied, voire la plante, afin de pouvoir limiter le temps de contact au sol. Le tout en poursuivant la foulée vers l’arrière.» La respiration, l’hygiène de vie (alimentation et sommeil) sont aussi des facteurs évoqués par les spécialistes.

Objectif bien-être

Le but de ce programme est de vous aider à atteindre un but prédéfini et d’éviter les mauvaises expériences telles que crampes, blessures, mauvaise estime de soi et sentiment d’échec. L’objectif est votre bien-être et le plaisir à vous fixer un but pour la journée du 23 avril.

Le défi vous tente? Alors, n’hésitez pas et courez avec nous!

(24 heures)