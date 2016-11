Quentin Zeller est un gentil qui ne demande qu’à faire mal

Si Quentin Zeller continue de manœuvrer avec autant de justesse au sein du LUC, il va finir par se rendre indispensable. Ses qualités de réceptionneur et la propreté de ses attaques n’ont jamais été aussi précieuses que cette saison. Le fait que Jovan Djokic (l’autre attaquant en 4) soit blessé, ou en tous les cas amoindri, pousse Quentin Zeller à sortir de son rôle de stabilisateur en réception. Georges-André Carrel compte ainsi sur son No 8 pour inscrire davantage de points et parfaire la fiabilité des blocs. «Il doit encore donner plus d’espace au jeu et utiliser toute la longueur du filet, ajoute le coach du LUC. Quentin est un gentil. Il n’a pas envie de faire mal. Il manque un peu de puissance, raison pour laquelle il multiplie les séances de musculation. Mais, attention, il progresse à chaque match. Et il en veut.»

Agé de 22 ans, Quentin Zeller (200 cm) est conscient des progrès qu’il doit encore accomplir. «Gagner en agressivité est un de mes buts, reconnaît-il. Je tiens également à me montrer plus performant en pipe (ndlr: attaque aux trois mètres).»

Le Vaudois d’adoption – il est né à Genève – se réjouit d’affronter le TV Amriswil. Pas seulement parce qu’il retrouvera le Français Clément Daniel, passé à «l’ennemi» à l’intersaison. «Amriswil est le nouvel ogre du championnat, souligne-t-il. Je préfère de loin rencontrer ce genre d’adversaire. Au moins, il n’y a pas de problème de motivation. Les Thurgoviens n’ont perdu que deux sets en cinq matches. Nous ne devrons pas forcément nous focaliser sur leurs points faibles. Il conviendrait de déstabiliser Sébastien Steigmeier (ndlr: ancien joueur de Chênois).» Quatrième meilleur top scorer du moment, le Genevois de 27 ans sera sans nul doute l’attraction de cette rencontre à son poste de pointu (avant droit).

Quentin Zeller mise aussi sur le collectif et le bloc du LUC pour tenir la dragée haute au TV Amriswil. «Nous avons de la taille cette saison, constate-t-il. Il faut en profiter.»

Après avoir fait ses premiers pas de volleyeur au PEPS de Versoix et avoir défendu les couleurs de Servette Star-Onex, Quentin Zeller a tout naturellement rejoint le LUC il y a cinq ans. Sa mère, une ancienne volleyeuse de Ligue A, souffre plus que son père lorsqu’elle se rend à la salle pour le voir jouer. «Elle stresse tellement qu’elle préfère souvent faire l’impasse», souligne le fiston.

La tête et les jambes

La tête fonctionne aussi bien que les jambes chez Quentin Zeller, futur ingénieur en télécommunications. Après quelques années passées à l’EPFL, il suit désormais sa destinée à la Haute Ecole d’ingénierie et de gestion d’Yverdon. «Tout n’est cependant pas résolu en matière d’agenda, souligne cependant le joueur du LUC. Mener de front études et sport de haut niveau reste quelque chose d’inhumain en Suisse. Je ne peux souvent pas faire autrement que de partir un peu avant la fin des cours. Ce qui ne m’empêche pas d’arriver en retard à l’entraînement. Si j’avais fait de la flûte traversière, cela aurait certainement été plus simple pour moi.»

Quentin Zeller n’a pas peur d’avaler les kilomètres. Entre son minuscule studio d’Ecublens, la chambre qu’il occupe encore chez ses parents à Chavannes-de-Bogis et le logement de son amie, Gaëlle, à Versoix, il ne sait parfois plus où donner de la tête. Autre passage obligé: l’appartement lausannois que le club met à disposition de ses étrangers dans le quartier de Chauderon. «On s’y rend souvent le samedi soir après le match, accompagnés de nos copines, pour ceux qui en ont, explique Quentin Zeller. On n’est pas loin d’une vingtaine à s’y entasser et à profiter d’une ambiance de feu.» Georges-André Carrel, lui, n’y met jamais les pieds. Il serait capable de leur parler de volleyball… (24 heures)