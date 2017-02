Résolue, Lea Sprunger a remis le turbo. Avec Rio dans le rétro

Dans dix jours, Lea Sprunger fêtera ses 27 ans. Le temps passe. On a beau chercher à le capturer, il ne s’arrête pas. Pour une athlète qui court après le chrono, cette notion est encore plus prégnante. Le temps est élastique, il porte en avant comme il ramène en arrière. C’est un baromètre. Il motive ou il afflige. Le week-end prochain, la Nyonnaise espère prendre du bon temps lors des championnats d’Europe en salle, à Belgrade. Sur 400 m, elle détient le meilleur chrono de l’hiver (51’’46). Forcément, cela donne des idées. Cet objectif – sa poursuite opiniâtre – l’a déjà aidée à se remettre d’aplomb. A se reconstruire. Il y a six mois, elle s’était liquéfiée sur la piste lavasse de Rio… Le temps était maussade.

Le souvenir est encore douloureux. Est-ce faire preuve de cruauté que de le raviver? «Non, ce n’est pas un problème, on peut parler des Jeux», répond Lea Sprunger. Elle a des mots simples, presque attendrissants, pour évoquer sa désillusion olympique. Cette élimination brutale en séries du 400 m haies, elle qui lorgnait la finale. «Ce n’était vraiment pas chouette. C’est tout sauf ce que je voulais vivre là-bas», dit-elle. Elle parle de déception, des aléas du sport de haut niveau, des enseignements à tirer. Non, l’image christique et féerique de Rio n’a pas supplanté sa triste copie. «Je n’étais pas venue au Brésil pour admirer Copacabana…» affirme-t-elle.

Lea Sprunger n’a pas oublié. Elle n’a pas peur des mots. S’épancher est pour elle une façon de conjurer les maux. Et courir vite, un naturel qui revient au galop!

Ce qui vous est arrivé à Rio, c’est un accident de parcours ou un échec?

C’est clairement un échec. Je l’ai encaissé, je l’assume, mais il ne remet pas tout en question.

Au lendemain de votre élimination, votre sœur Ellen s’était réjouie de vous voir réagir avec autant de cran. Il vous a fallu pourtant du temps pour effacer les larmes et la frustration…

Sur le moment, j’ai fait front, j’ai pris sur moi, j’ai essayé de me blinder. Mais en octobre, à l’heure de la reprise, j’ai eu du mal à me remettre dans le coup. Cela a duré un mois. Faire le deuil est un long processus, comme a été longue la préparation pour la course olympique. Il a suffi de 50 secondes pour anéantir des mois d’entraînement.

Comment faire pour redémarrer? Faire table rase?

Non, ce n’est pas possible. Le mal reste, on ne peut pas vraiment l’effacer. Cet échec fait partie de mon histoire, de moi-même. La vie continue. Avec lui, avec les leçons que j’en ai tirées, avec d’autres objectifs en vue. Car il y aura d’autres Jeux olympiques, d’autres défis à relever. Depuis cet automne, je fais appel à un coach mental. Je fais un travail sur moi-même.

Vous n’êtes pas du genre à vous arrêter sur un échec?

Sûrement pas. Rio n’a pas répondu à mes attentes, mais 2016 a été une belle saison, avec un record de Suisse sur 200 m et une médaille européenne à Amsterdam sur 400 m haies. Non, il n’y a rien à jeter. Au Brésil, j’ai échoué, mais cela ne remet pas mon projet en question. Là-bas, j’aurais pu courir le 200 m et échouer en 24’’! Cet été, aux Mondiaux de Londres, je courrai le 400 m haies, il n’y a rien de changé. J’ai toujours essayé d’être rigoureuse et cohérente dans mon parcours sportif. Ça m’énerve quand on discute mes choix. Cet hiver, nous avons travaillé sur un nouveau rythme de 14 foulées entre les obstacles et sur un départ avec un pas de moins jusqu’à la première haie. Des ajustements qu’il faudra stabiliser ce printemps.

A l’entraînement, la dynamique du groupe vous a-t-elle aidée à vous relancer?

Oui, même si j’ai dû m’adapter à une nouvelle équipe, tisser d’autres affinités. Clélia, Marisa et Joëlle ont arrêté; des plus jeunes sont arrivées, avec leur propre vécu. Elles m’apportent leur fraîcheur, elles me tirent en avant.

Cet hiver, vous êtes déjà partie deux fois en Afrique du Sud, là où vous avez vos habitudes. C’était une façon de vous ressourcer?

En fait, j’ai repris le cours normal de ma carrière. Il n’y avait pas de raison de changer. Notre camp de Potchefstroom, c’est comme ma maison. Les conditions d’entraînement y sont parfaites. Si je veux rivaliser avec les Jamaïcaines ou les Américaines, je dois aussi pouvoir m’entraîner par 30 degrés en sortant de chez moi!

Pour vous, la saison en salle a démarré sur les chapeaux de roue. Etes-vous surprise?

Il faut croire que ma préparation était bonne! Les pièces du puzzle se mettent en place. L’investissement paie. J’ai très vite senti que les jambes tournaient bien, que j’avais gagné en endurance, en force et en vitesse.

Seuls les records de Suisse vous ont échappé, pour 2 centièmes sur 200 m, pour 5 centièmes sur 400 m. Frustrant?

Non, ce n’est pas là l’essentiel. C’est juste un challenge. Il y aura d’autres occasions! Ces dernières semaines, j’ai respecté mon plan de course. Je n’ai pas voulu courir à gauche, à droite, me disperser. Il y avait Birmingham, mais c’était en même temps que les championnats suisses. Ce week-end, j’ai renoncé à Madrid. C’est sûr, en vue de Belgrade, il va me manquer quelques compétitions de haut niveau.

Comment abordez-vous ces Européens indoors?

Avec infiniment de joie et d’envie. Et beaucoup d’ambition! En tant que détentrice de la meilleure performance européenne, il serait anormal que je ne vise pas le podium! Jusque-là, les championnats d’Europe en salle ne m’ont guère souri. J’espère que cela va changer!

(24 heures)