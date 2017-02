Roger Federer expéditif pour son retour

Roger Federer (ATP 10) a battu le Français Benoît Paire (ATP 39). Le septuple vainqueur du tournoi et tête de série numéro 3 ne s'est pas éternisé sur le court face à un adversaire qu'il avait battu trois fois lors de leurs trois précédents duels.

Benoît Paire n'a jamais réussi à prendre un set au Maître et ce n'est pas à Dubaï que l'Avignonnais allait réussir. Deux balles de break converties pour trois écartées, Federer a donné l'impression d'être toujours sur les courts de Melbourne. L'homme aux 18 titres du Grand Chelem a su profiter de sa première occasion lors du second set pour ravir une troisième fois le service d'un Benoît Paire de plus en plus frustré au fil du match.

Coupable de nombreuses erreurs, Paire n'est pas parvenu à faire douter Federer. Avec seulement X% de premières balles, le Français s'est en plus constitué son propre handicap supplémentaire. Le Bâlois a conclu sur sa troisième balle de match sur une énième erreur de paire.

Au tour suivant, Federer rencontrera un Russe. Ce sera soit Mikhail Youzhny (ATP 83), soit le qualifié Evgeny Donskoy (ATP 11). (ats/nxp)