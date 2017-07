Roger Federer s’offre un rendez-vous avec l’histoire

On ne sait plus trop bien si c’est l’histoire qui a pris rendez-vous avec Roger Federer ce 16 juillet ou si c’est le Bâlois qui a fixé date et horaire, mais une chose est sûre: la légende du sport peut continuer à s’écrire ce dimanche sur le gazon de Wimbledon, où l’homme aux dix-huit titres du Grand Chelem, dont sept couronnes londoniennes, a tout pour faire encore augmenter son compteur à des niveaux jamais atteints, vers de merveilleux sommets. Mais nous n’en sommes pas encore là, et lui encore moins, car se présente maintenant sur son chemin Marin Cilic, gros serveur, gros frappeur, lui aussi vainqueur de «majeur». C’était il y a trois ans, au détour d’un été américain durant lequel il avait justement fait du petit-bois de… «RF». Alors certes, le Croate n’est pas Rafael Nadal ni Novak Djokovic, mais non, il n’est pas un cadeau. Surtout pas! «J’espère qu’il ne rejouera pas aussi bien qu’à Flushing Meadows», a déjà avoué l’Helvète, qui avait fait du No 6 mondial son favori de la quinzaine dans le haut du tableau.

Reste que si la petite musique d’avenir qui nous attend dans quelques heures peut ressembler à une huitième symphonie, sonnent pour l’heure les notes de l’extrême prudence. Parce que l’empoignade que les deux hommes avaient livrée voici douze mois en quart de finale sur ce même tapis vert avait été exceptionnelle (succès de Federer 6-7, 4-6, 6-3, 7-6, 6-3 après avoir sauvé trois balles de match), on attend à nouveau le tonnerre et un immense bras de fer, dimanche sur Church Road. «En 2016, notre duel avait été brutal, terrible et j’avais eu de la chance de m’en sortir», se souvient le No 2 suisse.

«Il ne semble pas vieillir!»

La chance, Roger Federer n’a jusqu’ici pas eu besoin de la convoquer dans cette édition 2017. Même hier contre un excellent Tomas Berdych, il a su forcer la décision en trouvant des angles improbables, en décochant des passings de toute beauté, voire en servant à la perfection dans les quelques moments où il s’est retrouvé dos au mur. Le calme qu’il dégage et la pertinence de ses choix dans les instants importants sont remarquables. Stupéfiants! Exception faite d’une mise en jeu «gaufrée» en première manche, le Bâlois a encore une fois été solide et n’a toujours pas lâché de set en cours de route (7-6, 7-6, 6-4).

«Ce type ne semble pas vieillir, a souligné le Tchèque, abasourdi par ce qu’il venait de voir. C’est si difficile de lui répondre sur le court. Il ne donne rien, il ne commet aucune faute. Il contrôle le jeu comme personne. J’ai le sentiment d’avoir joué incroyablement bien, mais là j’ai rencontré un gars qui évolue encore à un autre niveau. Je crois qu’il livre aujourd’hui son meilleur tennis. De loin. De très loin.»

Et maintenant, des sept travaux que le «Maître» doit accomplir pour refaire de Wimbledon son jardin extraordinaire, il n’en reste donc qu’un. Mais c’est bien connu, le plus dur, comme dirait Jean-Claude Dusse, c’est justement de conclure. En 2014 et 2015, Djokovic était venu lui couper l’herbe sous les pieds. Marin Cilic s’estime prêt à faire pareil. Federer est prévenu, mais la sérénité qui est la sienne et son expérience parlent pour lui. Marc Rosset croit très fort en son ancien camarade de Coupe Davis. «Cilic a déjà battu «Rodg» dans un tournoi majeur, mais c’était en demi-finale, à une époque où il jouait moins bien qu’aujourd’hui, souligne le champion olympique 1992. Là, il s’agira d’une finale, chose totalement différente. Je suis curieux de voir comment Marin répondra à 5-5, 30-A. Pas sûr qu’il puisse évoluer de la même manière qu’à l’US Open 2014.»

«Etre créatif, inspiré»

Pas sûr, non. Mais si près du but, le Suisse ne pourrait-il pas avoir, lui aussi, le bras qui tremble? «Tout ce que je veux, c’est pouvoir jouer un très grand match, répond Federer. Il n’y aura rien de simple, je le sais, mais j’ai une vraie carte à jouer. Avoir une nouvelle occasion de marquer l’histoire, ici à Wimbledon où tous mes rêves sont devenus réalité, est quelque chose de phénoménal. J’espère pouvoir la saisir. Dimanche, il faudra faire les bons choix, ne pas se laisser gagner par la nervosité, mais être inspiré, créatif.»

Tel qu’il l’a été depuis le début de l’année. Tel que le tout-Wimbledon espère le voir pour un nouveau récital. Les augures sont bons, l’histoire est en marche. Preuve en est qu’interrogé sur l’éventuelle faiblesse habitant le jeu du Roger Federer 2.0, celui revenu de si loin, Tomas Berdych n’a pas trouvé de réponse. Cela en dit long sur l’impression que le Bâlois a laissée au cœur d’un Centre Court qui n’a d’yeux que pour lui. Reste à ajouter un fabuleux chapitre à la légende.

Le grand huit, c’est pour dimanche. (24 heures)