Roland-Garros, c’est niet! Federer n’a d’yeux que pour Wimbledon

Une interview accordée aux télévisions américaines à la fin du mois d’avril avait considérablement relancé le suspense, devenu carrément hitchcockien aux yeux de ses fans, mais Roger Federer y a mis un terme ce lundi: non, il ne disputera pas Roland-Garros cette année. Comme en 2016, le Bâlois préfère renoncer au déplacement parisien, mais pas pour les mêmes raisons que voici douze mois, lorsque son physique lâchait d’un peu partout. Son forfait du moment est cette fois-ci préventif. «Je crois que c’est la meilleure des choses de zapper la saison sur terre battue cette année et ainsi me préparer pour le gazon, puis le dur, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le début d’année a été magique pour moi, mais la programmation sera la clé de ma longévité.»

Ne pas tenter le diable

Mû qu’il est par l’idée de réussir un été de folie, entre Wimbledon – l’immense but de sa saison, pour ne pas dire de la dernière partie de sa carrière – et l’US Open, où il aspire également à réaliser de grandes choses, le «Maître» préfère en effet ne pas griller toutes ses cartouches en s’élançant à corps perdu dans un tournoi qui, estime-t-il, ne peut totalement le combler. Lui qui se connaît mieux que personne, lui qui a si souvent brillé par l’intelligence de sa programmation, confirme qu’il entend encore s’inscrire dans la durée.

Il sait qu’en se rendant à Paris, qui plus est sans avoir disputé la moindre épreuve sur terre battue en amont, le risque de connaître un nouveau pépin physique aurait été énorme. Trop pour un joueur déjà revenu de loin ces six derniers mois. Ainsi donc, et contrairement à son nombre de titres en Grand Chelem, le compteur de participations à Roland-Garros du lauréat 2009 demeure bloqué à dix-sept. Son dernier match joué sur la brique pilée française reste ce quart de finale de l’édition 2015 perdu contre un Stan Wawrinka formidablement injouable cette année-là.

Même s’il s’agissait, sur le papier, d’y répondre par oui ou par non, la question de participer au grand rendez-vous de la Porte d’Auteuil était très complexe. Et elle a naturellement suscité une mûre réflexion dans la tête du meilleur joueur de l’histoire. Tout ceci allait en effet bien au-delà d’un «simple» hochement de tête, bien au-delà de la réservation (ou non) d’un ticket de TGV. Roger Federer a dû peser autant de «pour» que de «contre» avant de finir par trancher dans le vif. Mais pour l’avoir si souvent entendu dire que ses genoux avaient «passablement souffert» ces derniers mois sur terre battue, il a très certainement fait le choix de la sagesse. De la raison, aussi.

Pourquoi en effet tenter le diable de prendre part à Roland-Garros alors qu’il peut se présenter dans d’autres dispositions, plus frais et plus affamé encore, cinq semaines plus tard sur le gazon de Wimbledon, ceci en ayant écumé les tournois «verts» auparavant? C’est parce que son cœur bat au rythme de Church Road, où il a cueilli son premier «majeur» il y a quatorze ans – tout cela ne nous rajeunit pas… –, et parce qu’il entend rester encore un bon moment sur le devant de la scène que l’actuel No 4 ATP a décidé d’éviter la Seine.

Nadal rit sous cape

Alors bien sûr, ce choix hypothèque quelque peu ses chances de retrouver le trône mondial, sachant qu’il aurait eu quantité de points à gagner à la Porte d’Auteuil, mais la volonté du «Maître» est ailleurs. Son plaisir, il ne le trouve plus en termes de «ranking», mais en termes de trophées. Et c’est bien tout cela qu’il pourchassera au début du mois de juillet à Wimbledon, où ses chances de triompher sont autrement plus grandes qu’elles ne l’auraient été à Paris.

En attendant que Roger Federer revienne sur le circuit aux alentours du 13 juin à Stuttgart, c’est Rafael Nadal qui rit sous cape. Non content de pouvoir être le grand favori à Roland-Garros, l’Espagnol, lui aussi en verve, pourrait y faire un grand pas vers la place de No 1 ATP. Si tel devait être le cas, les retrouvailles entre les deux hommes n’en seraient certainement que plus intenses encore par la suite.

