Rossignol fonce tout schuss sur le vélo

Le cyclisme n’intéresse pas uniquement le secteur horloger (Tissot a repris à son compte le chronométrage du Tour de France, TAG Heuer est désormais co-sponsor du team BMC sur le circuit WorldTour). Au bord de la faillite en 2008, Rossignol se diversifie pour réduire sa dépendance aux sports d'hiver et fonce tout schuss sur le vélo.

En février 2016, le numéro un mondial du ski (24% de part de marché) a racheté Time pour un euro symbolique. Très symbolique puisque la vente du fabricant de vélo haut de gamme en carbone et de pédales automatiques incluait une partie du passif s’élevant à 8 millions d’euros. Dans la foulée, le groupe grenoblois a noué un partenariat avec l'espagnol BH Bikes pour produire des VTT électriques.

Vendredi, Rossignol - alerte centenaire - a repassé le grand plateau. Il s’est offert Felt Bicycles. Basée en Californie, l’entreprise commercialise des vélos de course et de cyclo-cross de luxe. Elle réalise un chiffre d’affaires de quelque 60 millions.

«Nous sommes au vélo ce que Porsche est à l’automobile», nous soufflait Alain Descroix, directeur commercial de Time, lors d’une visite de l’entreprise à Vaulx-Milieu, près de Lyon. Fondée en 1987, la marque connut son apogée en 2004 et 2005 avec les succès de Paolo Bettini aux JO d’Athènes et de Tom Boonen à Paris-Roubaix. Elle eut une vitrine pro jusqu’en 2010, équipant successivement PMU Romand, Post Swiss Team, Quick Step, Cofidis et Bouygues Telecom.

En préambule à la saison de ski alpin, Angelo Maina, ancien chef des dames à Swiss-ski et directeur du Service Course Rossignol, a réussi un joli coup en mettant «au chaud» Henrik Kristoffersen dont le contrat a été prolongé jusqu’aux JO de PyoengChang l’an prochain. Le slalomeur norvégien (22 ans) occupe le 2e rang du classement général de la Coupe du monde. Lorsqu’il décrocha l’or olympique en descente à Vancouver, Didier Défago appartenait à l’écurie française. (24 heures)