Sans bras, sans jambes, Philippe Croizon s’entête

Un jour de mars 1994, la mort a donné rendez-vous à Philippe Croizon, sur le toit de sa maison. Alors qu’il démonte son antenne TV, un courant électrique de 20 000 volts traverse son corps à deux reprises. La première décharge arrête son cœur. La seconde lui redonne vie, comme le ferait un défibrillateur. Le Français alors âgé de 26 ans, pose un lapin à la Faucheuse, laquelle emporte tout de même avec elle ses bras et ses jambes en raison des graves brûlures subies.

Cette quadruple amputation va diamétralement changer la vie de cet ancien métallurgiste. Philippe Croizon quitte son costume de M. Tout-le-monde pour celui de Super héros. Grâce à la force de son caractère, il devient successivement nageur sur longues distances, aventurier, conférencier et pilote de rallye.

Non content d’avoir traversé la Manche à la nage en 2010, il décide de relier les cinq continents en 100 jours, toujours à la nage.

«L’air qui rentrait à l’intérieur de la voiture était à 55 degrés et on dépassait les 60 degrés à l’intérieur de l’habitacle. C’était terrible!»

Mais le bonhomme n’est pas du genre à se regarder le nombril. L’intrépide s’est entêté et s’est fixé un nouveau défi en 2017: participer au Dakar. L’épreuve qui se déroule en Amérique du Sud depuis 9 éditions n’a rien d’une sinécure. D’ordinaire habitué aux bains glacés et aux déferlantes, Croizon a subi de plein fouet une vague de chaleur difficilement supportable. «L’air qui rentrait à l’intérieur de la voiture était à 55 degrés et on dépassait les 60 degrés à l’intérieur de l’habitacle. C’était terrible!», confie-t-il à TF1.

Mais qu’importe, l’aventurier est un homme de caractère qui sait repousser ses limites. Il a d’ailleurs fait appel à un coach mental, afin de se préparer à affronter psychologiquement les difficultés d’un rallye-raid tel le Dakar.

Pour parvenir à guider son buggy, Philippe Croizon a dû sangler le moignon de son bras droit dans un manche hydraulique. Ce qui rend la conduite d’un tel engin encore plus périlleuse. Et son exploit encore plus beau. (24 heures)