Thomas Wiesel prêt à jouer les pom-pom girls pour sauver le BBC Lausanne

Il fait nuit à Sydney au moment où Thomas Wiesel prend la parole pour sauver le BBC Lausanne. «J'ai beau être en vacances en Australie, les gens ici ne parlent que d'une chose: le BBC Lausanne a besoin de notre aide.»

L'humoriste rappelle, dans son message diffusé via facebook, que le club de LNA a besoin de trouver 45 000 francs d'ici à vendredi pour éviter d'être exclu de la Ligue. «45 000 francs, ça peut paraître beaucoup, mais c'est ce que touche Carlos Téves pour un amorti de la poitrine.» Le chroniqueur de Quotidien sur TMC rappelle que la ville de Lausanne abrite le CIO et que la FIBA (la fédération internationale de basket) a son siège dans le canton de Vaud. «Ce serait bien qu'ils aident le seul club vaudois de LNA.» Il invite aussi les entreprises de la région à se mobiliser «pour l'un des sports les plus populaires auprès des jeunes» et accessoirement, son sport préféré.

A titre personnel, Thomas Wiesel indique avoir apporté sa pierre à l'édifice. Il brandit d'abord une pièce australienne, avant de se raviser et d'affirmer qu'il a fait un vrai don sur le site www.bbclausanne.ch . A noter que mardi après-midi, la plateforme web du club était surchargée. Un bon signe? On l'espère pour le club qui devra retirer toutes ses équipes des différentes compétitions, en cas d'échec. 14 000 francs avaient déjà été récoltés à 16h.

Quoi qu'il en soit, Thomas Wiesel a promis de se produire sur le parquet de la vallée de la Jeunesse, lors du dernier match à domicile, si le club parvient à se sauver. Mais pas en tant qu'humoriste, en tant que cheerleader (ou de pom-pom girl, si vous préférez). Rien que pour voir ça, le BBC Lausanne doit être sauvé! (24 heures)