Tranquillo Barnetta: un retour vers le futur en toute humilité

L’événement, forcément, ne passera pas inaperçu. Dimanche, Tranquillo Barnetta effectuera son grand retour sur les pelouses du championnat de Suisse. Après un exil de douze ans à l’étranger, l’(ancien?) international helvétique a réappris à enfiler un maillot de son club de cœur, le FC Saint-Gall, qui s’en va défier Vaduz au Rheinpark. Une occasion qui lui permettra de découvrir une compétition qui s’est laissé emporter par les anglicismes.

Entre ses premiers pas en qualité d’immense espoir dans ce qui s’appelait alors la LNA et ce qui sera sa découverte de ce que l’on baptise désormais Super League, le joueur de presque 32 ans n’a suivi que de loin l’évolution du football helvétique. Car il a de son côté fait du chemin, en clubs (Bayer Leverkusen, Hanovre, Schalke 04, Eintracht Francfort, Philadelphia Union…) comme en sélection (75 capes). Preuve en est que son nom est reconnu, ses qualités aussi. Et que ses retrouvailles avec le FCSG font forcément parler. Mais si le ballon rond suisse sait ce qu’il lui doit, l’intéressé n’a pas pour autant les chevilles qui enflent.

«Tout n’ira pas mieux»

Son retour «à la maison», au centre d’une AFG Arena ayant succédé au défunt Espenmoos, «Quillo» l’a effectué en toute humilité. «J’entretiens une relation émotionnelle avec le FC Saint-Gall, dit-il au magazine Sport. Je ne souhaite pas être une source de difficulté pour l’équipe, j’ai envie d’accompagner sa progression.» Revenu s’entraîner dans sa ville natale au mois de novembre après avoir vu son aventure en Major League Soccer s’achever en eau de boudin, le milieu de terrain a tout de suite séduit son entourage. «Il a la qualité technique, l’œil pour dénicher les espaces et est un exemple pour tous, se réjouit dans des confidences livrées à l’ATS son coach Joe Zinnbauer. Cela dit, ce n’est pas un messie, il ne fera pas gagner l’équipe à lui tout seul.» Des propos corroborés par l’homme aux trois participations à la Coupe du monde et à deux Euros: «Je ne suis qu’une pièce du puzzle et tout n’ira pas mieux parce que je suis là», lance-t-il.

L’Europe et la Suisse en tête

Non, mais son aura et son expérience ne seront pas inutiles à des «Brodeurs» qui rêvent d’accrocher une place européenne en dépit d’une première partie de saison ratée. Malgré sa prudence et celle du staff, les supporters n’en démordent pas: ils attendent beaucoup de Barnetta. Ils ont bien entendu le discours de «l’enfant du pays», qui répète ne pas être revenu sur ses terres en préretraite. Mieux, lui-même dit être en pleine possession de ses moyens, au point d’avoir repoussé des offres qataries et chinoises. Et se permet carrément de rêver, à terme, d’un retour sous le maillot rouge à croix blanche!

Après s’être brouillé avec Vladimir Petkovic l’an dernier pour avoir appris ses non-convocations sur Internet, Tranquillo laisse entendre que les choses se sont apaisées et qu’il ne ferme surtout pas la porte à une nouvelle aventure en sélection. «J’ai toujours considéré comme un immense honneur le fait de porter le tricot suisse», martèle-t-il.

Au fond de lui, l’enfant prodigue veut y croire. Après tout, qui aurait dit, à son départ en 2004, qu’il reviendrait en héros à Saint-Gall?

(24 heures)