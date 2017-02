Trente ans après, Joël Gaspoz n’a pas oublié Crans-Montana…

A l’instar de Wendy Holdener, Beat Feuz et Luca Aerni, il aurait dû, lui aussi, se retrouver sur la plus haute marche du podium, la main sur le cœur en écoutant l’hymne national. Il y a trente ans, à Crans-Montana, Joël Gaspoz, qui était le dernier à s’élancer, était en route pour la gloire quand tout à coup, à quatre portes de la fin, ce fut la chute, un titre à portée de main qui s’envolait. «Nooooon, non, Joël!» s’était alors écrié le commentateur de télévision Jacques Deschenaux, alors que Pirmin Zurbriggen, un peu plus bas, pouvait savourer: c’était lui le champion du monde de géant.

Agé aujourd’hui de 54 ans, le Morginois n’a pas oublié cette deuxième manche. Il a revu les images tant de fois, il est passé si près de la consécration. «Les gens se rappellent tous de ce moment très fort qui a marqué les esprits, cela ne me dérange pas d’en parler encore aujourd’hui.» Bien qu’il compte sept victoires en Coupe du monde, un Globe de cristal du géant et 19 podiums, Joël Gaspoz a peut-être été rendu encore plus célèbre par cette maudite glissade sur la neige. Il s’exprime avant les deux géants des Mondiaux de Saint-Moritz, jeudi et vendredi.

Joël, vous étiez le plus fort ce jour-là, mais ce n’est pas vous qui avez reçu la médaille d’or. Comment s’en remet-on?

Comme je n’avais pas tout misé sur cette course de Crans-Montana, c’était plus facile. J’avais aussi remporté le Globe de cristal du géant l’année d’avant, qui était tout aussi important. Sur l’ensemble de ma carrière, il y a aussi eu des moments où j’ai eu de la chance, comme quand j’ai laissé au classement de la spécialité Ingemar Stenmark à un point derrière moi. Montana a compensé cela.

Mais c’était en Valais, devant votre public…

C’est vrai que j’étais bien plus sous les projecteurs que lorsque j’ai remporté la Coupe du monde devant Stenmark. Sur le moment, c’était une déception, bien sûr, mais c’était surtout pire pour les gens qui étaient autour, qui regardaient la course. Il y avait beaucoup de personnes qui pleuraient. Quand on regarde une épreuve, on est souvent encore plus tendu que celui qui se trouve sur la piste! Mais je vous rassure, j’ai totalement digéré cet échec. Quand je regarde mon parcours, je suis 100% content de ce que j’ai réalisé.

Si vous pouviez revenir en arrière?

J’aurais dû disputer le super-G, cela m’aurait mis dans l’ambiance. En restant à la maison, l’attente s’est transformée en grosse pression. J’ai refusé de prendre le départ de cette course car j’avais l’impression que cela allait trop vite. Je n’avais jamais fait de vitesse, j’ai eu un peu d’appréhension. Mais le tracé n’était pas si rapide. Si j’avais pu m’entraîner un jour dans cette discipline avec les autres, j’aurais pu courir et cela m’aurait détendu. Peut-être même que j’aurais réussi un truc car j’étais en forme. Maintenant, avec des si…

Avez-vous toujours un œil sur ce qui se passe aujourd’hui?

Je regarde les grandes courses, comme Wengen et Kitzbühel, ou les Mondiaux. Mais comme je ne suis pas encore à la retraite, je n’ai plus le temps de regarder deux manches de slalom ou de géant. Alors je regarde les cinq derniers de la 2e manche…

Avez-vous le sentiment que le ski est en perte de vitesse, qu’il manque des stars?

Il y a quinze ans, on disait déjà la même chose! Il est vrai qu’il y a eu des périodes incroyables qu’on n’aura plus jamais. A l’époque, nous avions une grosse équipe, une belle émulation et c’était contagieux. Avec les retraites de Cuche et de Défago, il y a de moins en moins de Romands. Maintenant, si une équipe gagne, les téléspectateurs suivent un peu plus. Comme cela doit être le cas à Saint-Moritz!

Quels sont les skieurs qui vous font rêver aujourd’hui?

Pinturault, Hirscher, Kristoffersen, des gars qui ont du feeling et vraiment le top niveau, que ce soit mentalement et techniquement. Avec leur matériel, ils ne se posent pas de question. Mais les Suisses, en slalom, commencent gentiment à faire jeu égal avec eux. Et en géant, Justin Murisier, qui sera en lice vendredi, n’est plus très loin non plus. Il a aussi été blessé, il faut lui laisser encore un peu de temps…

A Saint-Moritz, les Helvètes avaient aussi la pression…

Les Suisses sont tous arrivés aux Mondiaux au sommet de leur forme. Courir à la maison, avec le public dans le dos, les a aidés à se surpasser. Et ce n’est pas terminé. Maintenant, si un Helvète devait se retrouver premier avec un gros écart après la première manche, il devra gérer une grosse attente des fans. Moi, j’avais 45 centièmes d’avance…

Mélanie Meillard a tout à… gagner dans le géant

Elle est arrivée toute fringante et en pleine confiance en début de semaine à Saint-Moritz après ses deux belles performances en Coupe d’Europe en Allemagne. Quoi de mieux en effet que deux victoires en slalom, qui plus est les deux premières de sa carrière à ce niveau, pour lui donner des ailes en géant? «Je sais que je suis capable d’effectuer deux bonnes manches», commente Mélanie Meillard, prête à 18 ans pour son baptême du feu dans cette grande compétition. «Même s’il y a plus de monde que d’habitude, je vais aborder cette course comme une course normale.» Comme en décembre à Sestrières (10e). «La Suisse ayant déjà remporté plein de médailles, on a moins de pression», se réjouit la technicienne valaisanne, qui, selon son habitude, ne va pas calculer. Tout comme sa copine Camille Rast, cette fille de tempérament n’a rien à perdre et tout à gagner dans les Grisons, où elle doit surtout amasser de l’expérience avant les Jeux de Pyeongchang. «Après avoir vu Michelle Gisin et Wendy Holdener dans le combiné, si magiques, on a toutes envie, maintenant, de prendre le même chemin qu’elles!»

La skieuse d’Hérémence pourrait même s’emparer des commandes de la locomotive en l’absence de Lara Gut. «C’est dommage qu’elle se soit blessée car quand elle est là avec nous, elle peut nous tirer en avant et on essaie de se rapprocher le plus près d’elle, regrette ce grand talent. Maintenant, avec Simone Wild et Camille Rast, on se tient dans un mouchoir à l’entraînement.»

Une chose est sûre: son frère, Loïc (20 ans), qui participe lui aussi à ses premiers Mondiaux, sera, ce matin, son premier supporter. «Je vais lui dire: «Toy toy, toy», nous confie le frangin, qui entrera en lice vendredi, également en géant. Qu’elle se fasse plaisir et qu’elle profite au maximum de cette expérience pour la suite. Le ski est là, elle est bien dans sa tête, et dans une course d’un jour, on ne sait jamais.» Il suffirait qu’elle s’élance dans de bonnes conditions en deuxième manche et que la piste se creuse avant le passage de Worley, Goggia et Shiffrin! Comme dirait Michel Blanc dans Les bronzés font du ski: «Oublie que t’as aucune chance, vas-y fonce, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher…»

(24 heures)