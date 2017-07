Trois buts en 45 minutes pour Djibril Cissé

Deux penalties et un coup de tête victorieux ont permis à Djibril Cissé de fêter ses débuts sous les couleurs d'Yverdon Sport par un triplé, samedi en amical face à Fribourg (4-0). L'attaquant français (35 ans), qui n'a disputé que la première mi-temps, a ainsi montré qu'il faudra compter avec lui cette saison en Promotion League, où le club vaudois vise l'accession en deuxième division nationale.

Les penalties de Djibril Cissé en vidéo:



GOAL

Et un.. Et deux.. Et tripletto ?????????????? YS mène 3-0 à la mi-temps grâce à un deuxième penalty parfaitement tiré de Cissé!#AllezYS #FRIYS pic.twitter.com/QcvDqxyKaG