Un coup de cœur, des émotions et du soutien

«La bourse que nous vous décernons, c’est un peu comme la paire de baskets des Massaïs.» Surpris, le parterre de sportifs présents ce jeudi soir, chez Barnabé, à Servion, s’est demandé où Philippe Leuba voulait bien en venir. Puis, le conseiller d’Etat a enchaîné avec l’histoire de ces deux Massaïs partis dans la brousse et qui se retrouvent terrorisés face à un lion. «L’un d’eux sort une paire de baskets, reprend l’ancien arbitre international. Et l’autre Massaï dit: - Tu n’as tout de même pas l’intention de courir plus vite que le lion? - Non, pas plus vite que le lion. Plus vite que toi!»

Cette année, 83 sportives et sportifs du canton ont touché une «paire de baskets» de la Fondation «Fonds du sport vaudois». Avec comme objectif de courir plus vite que leurs adversaires. Cette manne provenant des bénéfices de la Loterie Romande est distribuée en partie sous forme de bourse aux titulaires d’une carte Swiss Olympic élite, bronze, argent ou or. Soit une aide financière totale de 357'000 francs répartie sous forme de montants oscillant entre 3000 francs et 10'000 francs. Une somme qui s’apparente souvent à un précieux soutien, puisqu’en Suisse, 50% des athlètes de pointe touchent un salaire annuel inférieur à 14'000 francs.

Trente-cinq disciplines ont ainsi été représentées, dont le twirling, le billard, le deltaplane, le wushu ou encore le parachutisme. Cette année, le sport handicap a également été à l’honneur avec l’ancien judoka Pierre Massard, reconverti au golf. «A 55 ans, lors d’une sortie en montagne, j’ai fait une chute de 29 mètres, a-t-il expliqué. On m’a dit que je ne marcherai plus jamais. J’ai passé un an dans un lit sans bouger et j’ai repris le sport… à la Wii. Puis j’ai trouvé un fauteuil qui m’a permis de jouer au golf. Aujourd’hui, je marche avec deux béquilles et je m’entraîne dans mon sous-sol pour n’en avoir plus qu’une.» Et lorsque Nicolas Imhof, chef du Service de l’éducation physique et du sport, lui a demandé s’il visait les Paralympiques de Tokyo, l’homme a répondu: «J’irai volontiers visiter le Japon en 2020, mais sur mes deux jambes et certainement pas pour disputer les Jeux paralympiques!»

Le conseil de la Fondation a par ailleurs octroyé une aide exceptionnelle sous forme de coup de cœur à la spécialiste de skicross Fanny Smith. Après une saison marquée par une blessure à une clavicule, la Villardoue se focalise sur les JO 2018. «Je veux prendre ma revanche sur Sotchi et tenter de réussir de belles choses en Corée», a-t-elle promis. (24 heures)