Un vendredi carnavalesque, avec un couac et un boycott

Ilka Stuhec qui manque une porte, Tessa Worley et Denise Feierabend qui terminent dans les filets (sur une civière, même, en ce qui concerne la Suissesse). Les trois premiers dossards du super-G du combiné alpin de Crans-Montana ont connu l’élimination en début de parcours, vendredi matin. Résultat: un scénario carnavalesque (c’est la période), avec une course arrêtée et un nouveau départ (abaissé) pour l’ensemble des concurrentes, exception faite de Feierabend (blessée) ainsi que des Américaines Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin, lesquelles ont tout simplement décidé de boycotter l’épreuve en invoquant des raisons de sécurité. «A ce niveau-là, ce n’est plus un show que l’on propose, c’est un massacre. Et c’est ridicule», s’est d’ailleurs emportée la triple championne du monde de slalom.

Well that's enough. I'm not racing today. This is not safe. Please stop this @fisalpine — lindsey vonn (@lindseyvonn) 24 février 2017

Lowering the start was a good move. However, I don't think it will change much. Snow is too soft. Sad for #Denise who can't restart ???? — lindsey vonn (@lindseyvonn) 24 février 2017

La raison de ce couac? Un tracé originel piqueté - par l’entraîneur helvétique Roland Platzer - de manière plutôt ardue sur le sommet. Réputée naturellement difficile, la piste du Mont Lachaux n’avait peut-être pas besoin de ça. D’autant que le revêtement avait été mis à mal par les températures printanières des derniers jours et par la pluie tombée durant la nuit. «La neige était vraiment molle, a expliqué la Française Tessa Worley, éliminée après le nouveau départ également. Dans ces conditions, on ne sait pas toujours où les skis vont nous emmener. Sur des pentes aussi sélectives qu’ici, ça devient délicat de tenir sa ligne.»

Président du comité d’organisation des épreuves de Crans-Montana, Marius Robyr a tenu à dédramatiser la situation: «Lors de la reconnaissance, personne n’a dit que c’était trop dangereux.» Propos erronés, à en croire les coureuses. Des voix se seraient bien élevées dans la zone de départ afin de demander une modification du piquetage. Reste que les réclamations n’auraient pas été entendues par la Fédération internationale de ski (FIS). «L’endroit qui a posé problème a visiblement été sous-estimé par tout le monde, des athlètes - dans le choix de leur trajectoire - au jury en passant par les coaches», a glissé Hugues Ansermoz, consultant pour la RTS.

Mauvaise publicité

Alors que Crans-Montana lancera officiellement dimanche sa candidature pour les Championnats du monde de 2025, la fausse note fait forcément un peu tâche dans le paysage. «Du côté de l’organisation, on ne peut à mon sens pas être incriminé sur ce coup», a nuancé Marius Robyr, avant de lâcher, le sourire aux lèvres: «Et puis, l’essentiel, c’est qu’on parle de nous. Que ce soit en bien ou en mal ne change rien.»

Les courses du week-end (un super-G samedi et un deuxième combiné dimanche), elles, devraient se disputer sur un tracé moins compliqué et sur une neige durcie par la baisse de températures annoncée. «Tant mieux, parce que ce qui s’est produit n’était pas une bonne publicité pour le ski féminin», a conclu la double médaillée des Mondiaux de St-Moritz, Wendy Holdener. (24 heures)