Une glace synthétique pour se perfectionner durant l'été

Vous avez entre 6 et 20 ans et vous souhaitez travailler spécifiquement votre technique durant l'été? La Tissot FJT Academy vous le permet. Présente à Fribourg, à Martigny et à Puidoux, l'organisation financée par le Fonds Jean Tinguely propose des infrastructures où il est possible de perfectionner son maniement de canne, ses passes et ses tirs sur une surface artificielle de pointe et sous la houlette de joueurs de Ligue nationale.

«C'est un très bon complément pour les juniors en cette période où la glace se fait rare, explique l'attaquant du LHC Alain Miéville, qui donne lui-même les entraînements de la branche vaudoise de l'académie avec l'appui de certains autres éléments évoluant en LNA (Nodari, Froidevaux, Herren, Pedretti, Chavaillaz, Kamerzin...). En plus, la surface est de très bonne qualité, les sensations avec le puck y sont excellentes. J'en profite aussi à titre personnel pour répéter mes gammes avant ou après les séances que nous organisons.»

Celles-ci se déroulent le mardi et le jeudi (de 18h à 19h) jusqu'à la fin du mois d'août. «On accepte jusqu'à 8 jeunes par session. Mais, si la demande est plus forte, on peut s'adapter et ajouter des plages horaires», précise Alain Miéville. La finance d'inscription se monte à 250 francs pour un package de 12 entraînements. Plus d'infos sur le site internet de l'académie: www.fjt-academy.ch

(24 heures)