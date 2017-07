Verra-t-on une course de Formule E à Zurich?

La Suisse pourrait renouer avec la compétition automobile. Non pas la Formule 1 mais la Formule E. L'association «E-Mobil Züri» a déposé une demande d'autorisation pour une compétition sportive de véhicules automobiles, révèle le Blick dans son édition du 17 juillet.

Les autorités municipales doivent encore donner leur accord. En cas de feu vert, la course sera programmée le dimanche 10 juin 2018. La décision devrait être prise d'ici le mois de septembre. «Nous espérons que le conseil municipal va accepter notre demande. Notre analyse montre qu'il n'existe aucun obstacle insurmontable», a déclaré Roger Tognella, président d'«E-Mobil Züri» et membre du conseil communal.

Moscou dans les starting-block

La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) souhaite que cette procédure prenne le moins de temps possible. Il existe une place de libre pour Zurich dans le calendrier des courses et Moscou se dit déjà prête à accueillir la compétition en cas d'échec dans la ville de Zwingli.

«E-Mobil Züri» a prévu un circuit long de 2,46 kilomètres dans le quartier d'Enge, le long du Mythenquai, avec à la clé des perturbations au niveau des transports publics. Il n'est toutefois plus prévu de passer par la Bürkliplatz, nœud de passage de cinq lignes de tram.

De fait, les autorités, même si elles approuvent le projet, pourraient exiger un nouveau trajet pour limiter au maximum les dérangements des transports publics. Au pire, bus et trams pourraient être déroutés le jour de la course puisque certaines rues seront fermées.

Un budget déjà assuré

Les principaux centres de passages des transports publics doivent être épargnés par le circuit. Quant aux rails des trams, il seront provisoirement comblés. Et pas question non plus d'interdire aux habitants l'accès aux quartiers concernés.

Le budget pour la manifestation est estimé à dix millions de francs, entièrement souscrits par des fonds privés. Quant à l'interdiction qui touche les courses automobiles sur circuit en Suisse, elle comporte une exception pour les épreuves de véhicules électriques. (nxp)