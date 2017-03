Yverdon est prêt à voler dans les plumes d’Uzwil

Yverdon n’a pas peur de regarder les meilleures formations du pays droit dans les yeux. Pour sa 11e saison en LNA, le club de badminton nord-vaudois a même de la suite dans les idées. Surtout depuis qu’il s’est qualifié pour les demi-finales des play-off, le week-end dernier, grâce à son 4e rang du championnat régulier. «Nous sommes capables de gagner contre tout le monde, explique Anthony Dumartheray, l’un des piliers de la formation yverdonnoise et ancien 36e mondial en double mixte. Nous avons nos chances et sommes capables d’aller jusqu’au bout.»

Jusqu’au bout, cela signifie un titre national après lequel le BC Yverdon court depuis plusieurs années. Mais pour cela, il faudra d’abord passer l’écueil Uzwil, premier de la saison régulière. Un duel aller-retour qui se jouera à Yverdon le 1er avril, puis le lendemain dans le canton de Saint-Gall. Avec à chaque fois, huit affrontements (4 simples, 3 doubles et 1 double mixte). Le vainqueur disputera la finale.

Quatre promotions de suite

Présidente depuis une quinzaine d’années, Rosalba Dumartheray aimerait bien faire coïncider le 20e anniversaire de son club avec un titre national. Cela ne serait qu’une juste récompense pour la progression du BC Yverdon. «A nos débuts, les terrains étaient uniquement destinés au public, raconte la présidente. Puis des enfants ont croché et en ont voulu plus. Du coup, j’ai suivi les cours Jeunesse+Sport (J + S) pour les entraîner.»

De fil en aiguille, les enfants de Rosalba Dumartheray et leurs amis prennent goût à ce sport. Comme ils dominent les tournois pour non-licenciés, ils décident de prendre une licence et de s’inscrire directement aux Championnats de Suisse. Avec une insolente réussite, puisque Anthony Dumartheray remporte les titres en simple et en double, alors que sa sœur Ornella obtient une 3e place. D’autres membres du club tirent leur épingle du jeu en éliminant des favoris. Conséquence: plusieurs Yverdonnois sont intégrés dans les cadres nationaux.

Au niveau des interclubs, Yverdon réalise aussi un joli carton. «Nous avons commencé en 4e ligue, se souvient la bonne fée du BCY. Comme la politique du club était d’intégrer les juniors à la première équipe, le plus jeune avait 9 ans et jouait avec les adultes.» Rosalba Dumartheray est ainsi poussée à compléter sa formation J + S, au fur et à mesure que son équipe progresse dans la hiérarchie. Et c’est peu dire qu’elle a progressé! En cinq ans, Yverdon est passé de la 4e ligue en… LNB. Soit quatre promotions en autant d’années! C’est à ce moment que Rosalba Dumartheray décide de passer le volant à Laurence Chew, un entraîneur professionnel.

Après deux saisons en LNB, le club atteint la LNA. «Nous avions les meilleurs joueurs suisses, mais comme les autres équipes avaient engagé des étrangers, nous avons dû nous aligner, histoire d’être compétitifs», admet la présidente.

Equipe de choc

Aujourd’hui, c’est Anthony Dumartheray qui en charge de recruter les mercenaires. Outre le Tchèque Jan Fröhlich, engagé comme entraîneur à plein-temps, deux Britanniques, l’Ecossais Matthew Carder et l’Anglais Matthew Nottingham ont rejoint l’équipe. Mais cela a un coût. Entre 200 euros et 300 euros le match, sans compter le défraiement en nourriture et en transports. Pour économiser en frais hôteliers et pour permettre une meilleure cohésion d’équipe, les mercenaires logent chez les autres membres du club.

Mais les étrangers ne font pas tout. Outre Anthony Dumartheray, Christophe Debétaz, Malika et Sarah Golay sont de purs produits du club. Alors que la Nidwaldienne Ayla Huser et le Valaisan Pierrick Deschenaux complètent l’équipe fanion.

Avec son budget de 100 000 francs, le Badminton Club Yverdon fait vivre six formations (LNA, LNB, 2e ligue, 3e ligue, 4e ligue et seniors) et compte près de 100 membres.

Le 1er avril, Rosalba Dumartheray promet une belle fête au Centre de badminton d’Yverdon. «Nous ferons installer des gradins, dit-elle. Nous attendons entre 300 et 400 spectateurs.» Verront-ils leur équipe voler dans les plumes d’Uzwil? C’est tout le mal qu’on leur souhaite.

