Zagreb: la 2e manche du slalom dames en direct

En l'absence de l'invincible Mikaela Shiffri et du métronome Wendy Holdener, c'est Veronika Velez Zuzulova qui a remporté cette première manche. La no 2 mondiale du slalom, dauphine de l'Américaine lors des trois derniers slaloms, a devancé l'Autrichienne Bernadette Schild de 39 centièmes et la Tchèque Sarka Strachova de 41 centièmes.

Orpheline de leur leader, les no 2 et 3 du slalom suisse n'ont pas pu prendre le relais. Tant Michelle Gisin que Mélanie Meillard ont été éliminées, au cours d'une première manche décidément redoutable.