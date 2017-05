Aegerter en première ligne, Lüthi en difficulté

Dominique Aegerter (Suter) est de retour aux affaires. Le Bernois a signé le troisième temps des qualifications Moto2 au GP d'Espagne à Jerez. Il partira ainsi en première ligne.

Très à l'aise

Aegerter n'avait plus réussi à se hisser dans le top 3 des qualifications depuis le GP des Pays-Bas en juin 2016 à Assen. Il n'a été précédé que par les deux machines du team VDS, la pole position revenant à Alex Marquez en 1'42''080 devant Franco Morbidelli (à 0''046). «Domino» a concédé 0''232 au meilleur temps.

Seulement 12e sur la grille, Thomas Lüthi (Kalex) ne s'est pas montré très à l'aise, comme déjà lors des essais d'avant-saison sur ce même circuit. Le team manager Fred

Corminboeuf précisait que le Bernois éprouvait des problèmes pour avoir des sensations à l'avant. Lüthi espère trouver les bons réglages afin de pouvoir gagner du terrain lors de la course dominicale.

Honda au top

En MotoGP, les Honda officielles ont fait la loi lors des qualifications. Dani Pedrosa a obtenu la pole position pour la première fois depuis octobre 2015. En 1'38''249, il a devancé de 0'049 son coéquipier Marc Marquez. Le Britannique Cal Crutchlow (LCR Honda) a complété la première ligne à 0''204.

Les Yamaha officielles de Maverick Vinales et Valentino Rossi ont été plus en retrait. L'Espagnol et l'Italien ont respectivement signé le 4e et le 7e temps. (si/nxp)