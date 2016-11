Alex Thomson toujours en solide leader

Dans des conditions toniques (25 à 30 noeuds de vent, mer formée), Thomson (Hugo Boss) n'a visiblement pas besoin de foil pour mener son monocoque de 60 pieds (18,28 m) à plus de 20 noeuds. Au milieu de l'Atlantique sud, à mi-chemin entre les continents sud-américain et africain, il a stabilisé l'écart avec Sébastien Josse (Edmond de Rothschild/2e) et Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII/3e), ses adversaires les plus proches.

Lundi à 18h, le Gallois devançait Josse de 87,9 milles et Le Cléac'h de 96,6.

Plus tôt dans la journée, Morgan Lagravière (Safran) s'était emparé de la 4e place au détriment de Vincent Riou (PRB). Quinze jours après le départ de la course, on trouve donc désormais quatre foilers aux quatre premières places.

Bientôt le cap de Bonne Espérance

Lundi, deux skippers ont profité des conditions météo favorables pour dépasser les 500 milles parcourus en 24 heures: Lagravière (508 milles) et Jérémie Beyou (Maître Coq/504).

Ce groupe de sept bateaux -avec SMA (Paul Meilhat)- devrait encore accentuer son avance dans les jours qui viennent avant de devoir négocier une zone de transition en fin de semaine. Les premiers bateaux devraient atteindre la longitude du cap de Bonne Espérance dans quatre jours, pulvérisant au passage le temps de référence établi il y a quatre ans.

Derrière ces affamés, la porte s'est refermée et leurs poursuivants, bien loin derrière, doivent gérer une zone anticyclonique avec des vents plus faibles.

Le 27e et dernier concurrent, l'Espagnol Didac Costa (One Planet One Ocean), pointait lundi soir à... 2.958,9 milles (5.482 km) de Thomson.

(afp/nxp)