Alex Thomson toujours en tête

Alex Thomson maintenait mercredi soir son plus proche adversaire Armel Le Cléac'h à une centaine de milles dans son sillage, Jérémie Beyou (6e) connaissant de nouveaux soucis mécaniques.

Thomson (Hugo Boss) devrait approcher de l'entrée de l'océan Indien dès vendredi matin, après moins de 19 jours de course! Un scénario incroyable, auquel nul n'aurait songé avant le départ des Sables-d'Olonne le 6 novembre.

Le groupe de tête devrait cependant ralentir au cours des prochains jours. Le front qui a propulsé à grande vitesse les premiers monocoques depuis trois jours est en cours de délitement et va céder la place dès jeudi soir à un faible flux d'ouest, avec un peu plus de pression tout de même au niveau du 42e degré de latitude sud.

Et c'est précisément ce vers quoi se dirige le «Gallois volant», tandis que Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) et Sébastien Josse (Edmond de Rothschild) naviguent une centaine de milles plus au nord avec un vent qui les oblige à piquer plein est.

Roura au 23e rang

Pour Jérémie Beyou (Maître Coq), ce Vendée Globe n'est décidément pas un long fleuve tranquille. Parvenu à résoudre les problèmes de pilotes automatiques qui le handicapaient, il a dû remettre les mains dans le cambouis en raison de nouveaux soucis techniques.

Le Finistérien a chuté lors d'un départ à l'abattée, endommageant le moteur. «Je suis tombé sur l'embrayage, ça a cassé tous les freins moteur et rompu le plomb. Du coup, ça a abîmé un joint et de l'huile s'est répandue partout. Finalement, j'ai réussi à étanchéifier le tout, à replomber et à redémarrer le moteur», a-t-il expliqué.

Le Genevois Alan Roura (La Fabrique) naviguait au 23e rang. Il était pointé à un peu moins de 2830 milles du leader.

Classement à 18h: 1. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) à 17'885,8 milles de l'arrivée. 2. Armel Le Cléac'h (FRA/Banque Populaire VIII) à 112,3 milles du leader. 3. Sébastien Josse (FRA/Edmond de Rothschild) à 223,8. 4. Morgan Lagravière (FRA/Safran) à 403,1. 5. Paul Meilhat (FRA/SMA) à 631. 6. Jérémie Beyou (FRA/Maître Coq) à 758,1. Puis: 23. Alan Roura (SUI/La Fabrique) à 2829,45. (si/nxp)