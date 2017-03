Andrighetto et Streit font leurs valises

Sven Andrighetto a peut-être trouvé un terreau plus fertile pour poursuivre son aventure outre-Atlantique. L'attaquant, qui aura 24 ans le 21 mars, a été envoyé au Colorado en échange du Norvégien Andreas Martinsen.

Montréal pas convaincu

Le Zurichois a disputé 83 matches avec Montréal. Il a inscrit 11 buts et 17 assists avec le Canadien, mais seulement deux buts et six assists cette saison. Que ce soit avec Michel Therrien ou le nouvel entraîneur Claude Julien, l'attaquant n'a pas trouvé grâce aux yeux des dirigeants de la franchise québécoise.

S'il ne convainc pas du côté de l'Avalanche, il sera envoyé en AHL dans le club-ferme des San Antonio Rampage. Mais comme le club basé à Denver tente de reconstruire, il pourrait bien avoir sa chance.

La folle journée de Mark Streit

Mark Streit va connaître sa 4e franchise en NHL. Le défenseur bernois de 39 ans a été échangé aux Pittsburgh Penguins via le Tampa Bay Lightning.

En l'espace de quelques minutes, le Bernois est passé de Philadelphie à Tampa Bay pour finalement rejoindre Pittsburgh.

Après Montréal, les New York Islanders et les Philadelphia Flyers, Mark Streit pensait rejoindre la floride. Le vétéran bernois avait en effet été tradé par son club de Philadelphie au Tampa Bay Lightning. En retour, les Flyers ont mis la main sur le centre finlandais Valtteri Filppula et sur deux choix de draft. Mais contre toute attente, la franchise floridienne a envoyé Streit à Pittsburgh, l'ennemi juré des Flyers. Il se murmure que les Flyers ne voulaient pas transiger avec le champion en titre.

Tampa Bay retains 50 percent of Streit salary in trade with Pittsburgh — Pierre LeBrun (@Real_ESPNLeBrun) March 1, 2017

A 39 ans, Streit est au crépuscule de sa carrière en NHL et il devrait sans doute mettre un terme à sa carrière outre-Atlantique ce printemps. Le Bernois aux 765 matches de NHL aura donc une dernière occasion de mettre la main sur la Coupe Stanley. Champions en titre, les Penguins occupent la 2e place à l'Est à sept points des Washington Capitals. Streit aura la possibilité de jouer avec le meilleur joueur du monde Sidney Crosby.

Cette saison, il a inscrit 21 points (5 buts/16 assists) en 49 matches. (ats/nxp)