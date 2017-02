Beat Feuz: «Je fais partie des favoris»

Lara Gut a ouvert le compteur, à ses collègues masculins d'enchaîner. Après la médaille de bronze de la Tessinoise dans l'épreuve inaugurale des Mondiaux de St-Moritz, les Suisses s'attaquent à leur tour au super-G avec un atout majeur nommé Beat Feuz.

Le Bernois est très attendu mercredi dans les Grisons. Et pour cause, il y avait cartonné en mars dernier à l'occasion des finales de la Coupe du monde, lorsqu'il avait gagné le super-G et la descente. Histoire de marquer encore plus son territoire sur la Corviglia, l'Emmentalois a remporté mardi le premier entraînement en descente.

«J'aime cette piste, tout simplement. Il y a beaucoup de mouvements de terrain et des passages à l'aveugle. Du coup, il faut oser et savoir se montrer 'joueur'. Voilà ce qui me plaît», explique-t-il. «Cela ne veut pas dire que je vais négliger l'inspection ou l'analyse vidéo, mais je ne veux pas non plus m'encombrer la tête. Car cette piste, elle se skie à l'instinct», assure-t-il.

Beat Feuz se dit «fin prêt»

Si l'optimisme est de mise pour Beat Feuz, c'est aussi parce qu'il tient la forme, comme en témoignent ses deux récents podiums à Kitzbühel (3e en super-G) et à Garmisch (3e en descente). «L'objectif était d'atteindre le pic de forme entre janvier et février, et Beat y est parvenu», se réjouit Thomas Stauffer, l'entraîneur des Suisses. «Il n'a hélas pas pu s'exprimer à Wengen (réd: où la descente a été annulée), mais il a ensuite montré de très bonnes choses à Kitzbühel et Garmisch», note le coach bernois.

«Je suis fin prêt», confirme le principal intéressé. «Je fais partie des favoris pour ces Mondiaux, et je vais tout faire pour être à la hauteur de ce statut. Même si le tracé sera différent par rapport aux finales de 2016, même si cela sera une course complètement différente, j'ai la conviction au fond de moi que je peux réussir de grandes choses sur cette piste», reconnaît l'Emmentalois.

Les dossards des Suisses demain pour le Super G: 5. Feuz; 19. Janka; 22. Küng; 24. Caviezel. #stmoritz2017 — John Nicolet (@J_Nicolet) 7 février 2017

No 2 de la sélection suisse en vitesse, Carlo Janka s'avance davantage dans l'incertitude. Le Grison n'avait guère brillé en mars dernier sur la Corviglia, avec notamment une 15e place en super-G. Pour ce qui est de la saison en cours, le skieur d'Obersaxen alterne le bon et le moins bon, souvent même lors d'une même course.

Il ne faut toutefois jamais enterrer Carlo Janka, qui a surmonté bien d'autres épreuves dans sa carrière. Le Grison reste un coureur capable des plus grands coups d'éclat, et il sera assurément à surveiller de près mercredi à St-Moritz.

Favoris en nombre

Les deux autres Suisses sélectionnés, Patrick Küng et Mauro Caviezel, seront moins attendus. Le premier, qui revient gentiment de blessure, a galéré ces dernières semaines en super-G. Le Glaronais sera davantage à surveiller samedi en descente, où il aura d'ailleurs un titre à défendre.

Quant à Mauro Caviezel, un autre blessé de longue date, il a montré de bonnes choses cet hiver en super-G, à l'image de cette 7e place à Santa Caterina en décembre. Mais ce n'est pas suffisant pour en faire un candidat aux médailles. Et d'autant plus qu'ils seront très nombreux à lorgner le podium mercredi.

A commencer par Kjetil Jansrud, vainqueur de trois des quatre super-G disputés cet hiver en Coupe du monde. En l'absence d'Aksel Lund Svindal, blessé, la Norvège alignera un autre sacré client en la personne d'Alexander Aamodt Kilde.

L'Autriche sera aussi présente en force avec le tenant du titre Hannes Reichelt, Matthias Mayer ou encore Max Franz. Sans oublier bien sûr Marcel Hirscher, qui disputera la première de ses cinq (!) épreuves à St-Moritz. L'Italie (Dominik Paris, Peter Fill), la France (Adrien Théaux, Alexis Pinturault), les Etats-Unis (Travis Ganong) ou le Canada (Erik Guay) disposent aussi de sérieux atouts.

(ats/nxp)