Bienne surprend un Lausanne bien passif

Bienne a remporté un match important à Malley.

Lausanne, en ce moment, c'est un peu l'élève qui sait qu'il a la moyenne lui permettant de passer son année et qui n'ouvre plus un bouquin. Sans situation d'urgence, les Lions doivent se trouver un challenge à relever. Parce que le LHC n'a pas la profondeur de Berne ni de Zurich. Alors dès que le travail se fait moins assidu, les Vaudois n'avancent plus dans ce Championnat de LNA.

Au cours des 27 premières minutes de jeu, les hommes de Dan Ratushny ont plutôt bien joué et monopolisé le puck. Un but de Froidevaux et une égalisation assez chanceuse de Rajala, à ce moment-là, ont permis aux jeux de puissance de se mettre en évidence durant le tiers initial. Les Seelandais ont porté un coup sur la tête des Vaudois à la 28e. Maurer a vu son envoi dévié malencontreusement par Antonietti, et Bienne a pris l'avantage. Dès cet instant, le LHC n'a plus été le même. Alors, Wetzel a ridiculisé Junland avant de profiter de la petite taille de Caminada pour donner deux longueurs d'avance aux Biennois. Devant la cage adverse, Jonas Hiller a rendu une copie presque parfaite.

Ce succès redonne la cinquième place aux Bernois avec 64 points et dix unités de retard sur Lausanne. Les Lausannois, justement, se rendent à Fribourg samedi et les Vaudois seraient bien inspirés de se cracher un peu dans les mains histoire de ramener un résultat positif de la BCF Arena. Car si les Lions poursuivent dans cette voie, leur participation aux play-off risque fort de ne pas dépasser les quarts de finale. (si/nxp)