Billets pour Suisse - France en vente mercredi

Les billets pour la rencontre du 1er tour de FedCup Suisse - France ce week-end à Genève seront en vente dès mercredi. Les tickets (la halle de Palexpo pourra accueillir 3850 spectateurs) pourront être achetés soit sur place, soit le site internet de Swiss Tennis.

Le mercredi donnera également lieu à un entraînement des Suissesses gratuit et ouvert au public entre 16 heures et 19 heures. Plus tôt dans la journée sera organisée la journée des enfants, à laquelle participeront des écoliers genevois qui seront accueillis à 10 heures par une joueuse de l'équipe. (ats/nxp)