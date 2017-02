Blessé, Neureuther incertain pour le géant

Ski alpin La Suisse est restée bloquée à six médailles mardi aux Mondiaux de St-Moritz. Luca Aerni a fait part de sa déception en vidéo. Plus...

Ski alpin Le Valaisan est devenu champion du monde du combiné alpin, devant Marcel Hirscher et un autre Suisse, Mauro Caviezel. Plus...

Ski alpin Après six des onze épreuves au programme, la Suisse affiche fièrement six médailles à son compteur aux Grisons, dont trois en or. Plus...