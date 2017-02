Blessé, Stan Wawrinka n'ira pas à Rotterdam

Le site internet du tournoi de Rotterdam a annoncé mardi en fin d'après-midi le forfait de Stan Wawrinka, tête d'affiche de sa 44e édition. Le Vaudois, blessé au genou depuis l'Open d'Australie, a appelé le directeur de l'événement Richard Krajicek pour lui faire part de son forfait.

Wawrinka is out of @abnamrowtt with a knee injury. #Rotterdam #Rottenknee