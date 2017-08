Bolt et Farah pour un ultime show à Londres

Usain Bolt et Mo Farah promettent un beau spectacle devant une affluence record. Autant que de savoir si Bolt ajoutera une 20e couronne à sa collection, la question sera de déterminer qui pourra lui succéder dans le coeur des fans et du grand public.

Bolt, c'est du 19 sur 21: le géant de Trelawny, 30 ans, a quasiment tout gagné sur le sprint depuis son irruption triomphale aux JO de Pékin en 2008. Le Jamaïcain a raflé onze titres mondiaux et huit titres olympiques (sur 100 m, 200 m et 4 x 100 m) sur vingt-et-une finales. Seuls lui ont échappé l'or du 4 x 100 m de Pékin, après la disqualification plus tard pour dopage de son coéquipier Nesta Carter, et le titre du 100 m des Mondiaux 2011 à Daegu, pour faux départ. Sinon, Bolt n'a laissé que des miettes et a porté les records du monde du 100 m (9''58) et du 200 m (19''19), en 2009, à des niveaux stratosphériques.

«J'ai accompli tout ce qui était possible, j'ai battu tous les records et fait mes preuves dès l'âge de quinze ans. Le temps est venu de me retirer», a récemment expliqué l'icône, dont le charisme aura permis à l'athlétisme de surnager au coeur de la plus grave crise de son histoire (dopage, corruption). Au Stade olympique londonien, théâtre de son triplé des JO 2012, il ne disputera cette fois «que» le 100 m et le 4 x 100 m, laissant tomber le 200 m, sa distance «naturelle».

La finale du 100 m aura lieu le samedi 4 août déjà et pourrait donner le ton des dix jours de compétition. Bolt en superstar absolue, une énième fois, ou alors en vedette planétaire finalement rattrapée par l'usure et ses concurrents? Le fait est qu'il abordera sa ligne droite avec une marge réduite par rapport aux dernières années. Il n'est cette saison que le 7e performer mondial en 9''95, à 0''13 du no 1, l'Américain Christian Coleman. Le showman des Caraïbes n'a certes pas son pareil pour sortir le grand jeu le jour J, mais ils sont trois ou quatre à le talonner - dont encore Justin Gatlin et Andre De Grasse -, et la pression sera forte.

Le pari fou de Mo Farah

Le stade s'enflammera dès le premier soir, vendredi, avec Mo Farah et la finale du 10'000 m. Le Britannique est en quête d'un cinquième doublé planétaire consécutif sur 5000 et 10'000 m, Jeux et Mondiaux confondus, depuis son double triomphe aux JO de Londres en 2012. Ce serait historique, et les 60'000 spectateurs vont encore le porter à gorge déployée, dans une ambiance assourdissante sans doute comme en 2012. Mais Farah, à 34 ans, aura-t-il toujours le même finish? Après ces joutes, il rangera ses pointes pour se limiter à la route.

Wayde van Niekerk est pressenti pour succéder à Bolt comme LA superstar du sport olympique no 1. Le Sud-Africain en a les moyens, pas encore le charisme. Il est pote avec Bolt, mais les deux ne se sont jamais affrontés. Van Niekerk visera le très exigeant doublé 200 - 400 m, avec dans son viseur son record du monde du tour de piste établi à Rio (43''03).

La guerre de succession à la perche masculine, où Renaud Lavillenie est bousculé par les nouveaux comme Sam Kendrick (USA) ou Armand Duplantis (SWE), s'annonce aussi passionnante, de même que le choc sur le 400 m féminin entre la reine Allyson Felix (USA), en quête d'un 10e titre mondial, et la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo.

La lutte pour la suprématie du sprint féminin, avec la Jamaïcaine Elaine Thompson sur 100 m et la Néerlandaise Dafne Schippers qui doublera 100-200 m, captera aussi l'attention, tout comme le bal des Kényan(e)s) et des Ethiopien(ne)s sur les longues distances ou les exploits des lanceurs allemands et polonais.

La suspension de la Russie rebattra partiellement les cartes. Il y aura tout de même 19 athlètes russes en lice, sous pavillon neutre, dont la no 1 mondiale de la hauteur Mariya Lasitskene et le champion du monde en titre du 110 m haies Sergey Shubenkov. Russie dégarnie ou pas, l'athlétisme est plus que jamais universel, comme en témoigne le fait que le no 1 mondial du 400 m haies, Kyron McMaster, vient des Iles vierges britanniques... (si/nxp)