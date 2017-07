Chris Froome remporte son 4e Tour de France

Cyclisme Le Britannique a conforté son maillot jaune du Tour de France, samedi, dans la 20e et avant-dernière étape à la veille de l'arrivée à Paris. Plus...

Tour de France Le Norvégien Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) a enlevé la 19e étape du Tour de France, vendredi, à Salon-de-Provence. Chris Froome est toujours en jaune. Plus...

Cyclisme Les classiques Paris - Roubaix, Liège - Bastogne - Liège et la Flèche wallonne. Paris - Nice et Paris - Tours figurent aussi dans le paquet. Plus...