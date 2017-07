Chris Froome tout près de la victoire

Chris Froome (SKY) fêtera, sauf accident, une quatrième victoire au Tour de France dimanche sur les Champs-Elysées. Le Britannique a pris la troisième place du dernier contre-la-montre à Marseille.

R. Bardet maintenant 3e au général, C. Froome 3e de l'étape ! / @romainbardet is now 3rd in the GC, @chrisfroome 3rd of the stage #TDF2017