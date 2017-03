Cologna lâché dans la dernière montée à Lathi

Dario Cologna a pu y croire jusqu'à 2 km de l'arrivée, avant de devoir laisser filer le train des hommes forts du jour lors du 50 km en skating des Mondiaux de Lahti. Le Grison a pris la 7e place à 8''9 du médaillé d'or, le Canadien Alex Harvey.

Cologna s'est retrouvé en avant du groupe de tête, fort d'une vingtaine d'hommes, pendant 95 % de l'épreuve. Mais quand Harvey et le Norvégien Martin Johnsrud Sundby ont attaqué, à 1,8 km de l'arrivée, en montée, le triple champion olympique n'a pas pu suivre. Il doit se contenter d'une place d'honneur. Sa saison restera sans éclat. Et la Suisse, pour la première fois depuis 2005, rentrera sans podium des Mondiaux de ski nordique.

Harvey a décroché son 2e titre mondial, six ans après sa médaille d'or... en sprint par équipes à Oslo. Le Québécois obtient déjà son 5e podium à ce niveau, soit trois en sprint et sprint par équipes, une en skiathlon et une, la plus belle, sur 50 km, donc. Quelle polyvalence! Il précède le Russe Sergey Ustiugov de 0''6 - déjà double médaillé d'or à Lahti - et le Finlandais Matti Heikkinen de 1''4. L'Uranais Roman Furger est arrivé bon 17e. Les Norvégiens sont «chocolat» (Sundby 5e). (si/nxp)