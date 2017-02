Combiné: Gisin et Holdener bien placées

Michelle Gisin et Wendy Holdener sont lancées vers l'or en combiné alpin aux Mondiaux de St-Moritz. Bluffantes en descente, elles se profilent comme les grandes favorites pour la manche de slalom.

Sur une descente au départ abaissé en raison de la météo, les deux Suissesses ont su tirer leur épingle du jeu. Michelle Gisin (4e) et Wendy Holdener (7e) n'ont perdu respectivement que 57 et 94 centièmes sur l'Italienne Sofia Goggia, meilleur temps après cette descente. Des écarts qu'elles ont largement les moyens de combler en slalom.

La Slovène Ilka Stuhec (2e à 0''12) et Lara Gut (3e à 0''43) ne sont pas non plus parvenues à prendre suffisamment de marge dans cette descente. Du coup, si elles skient à leur niveau en slalom, Michelle Gisin et Wendy Holdener vont dépasser toutes ces filles lors d'une seconde manche programmée dès 13h. Pour retrouver une autre spécialiste de slalom, il faut remonter jusqu'au 11e rang de l'Autrichienne Michaela Kirchgasser, qui accuse 1''33 de retard sur Sofia Goggia.

Autant dire que c'est bien parti, très bien parti pour Michelle Gisin et Wendy Holdener. Mais avant de rêver à un doublé helvétique, il faudra évidemment que les deux Suissesses tiennent le choc. Encore jeunes et pour la première fois dans une telle position aux Mondiaux, elles devront avoir les nerfs solides en seconde manche.