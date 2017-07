DIRECT- Le maillot vert Marcel Kittel abandonne

Le sprinter allemand Marcel Kittel (Quick-Step) ne ramènera probablement pas le maillot vert à Paris. Touché dans une chute au tout début de la 17e étape entre La Mure et Serre-Chevalier (183 km), le quintuple vainqueur sur le Tour 2017 a préféré abandonner.

Son principal contradicteur, l'Australien Michael Matthews, devrait parvenir à piquer le maillot au Géant Vert puisqu'il n'est plus qu'à 9 points au classement.

Le Français Thibaut Pinot (FDJ), fiévreux, a lui aussi abandonné. Quatrième du dernier Giro, Pinot, 27 ans, avait abordé le Tour sans ambition pour le classement général, mais avec une victoire d'étape en vue et éventuellement le maillot à pois de meilleur grimpeur.

Depuis sa première participation au Tour en 2012, l'ex-champion de France du contre-la-montre est passé par des hauts et des bas spectaculaires, abandonnant trois fois (2013, 2016 et 2017) en six participations. Vainqueur d'étape à Porrentruy pour ses débuts, il a aussi accédé au podium en 2014 (3e du classement général) et gagné une étape de prestige, à l'Alpe d'Huez, en 2015.

Deux grands cols

Ce mercredi 19 juillet, le Tour s'attaque à deux cols hors catégorie, la Croix-de-Fer et le Galibier, dans la 17e étape reliant La Mure et Serre-Chevalier (183 km). L'arrivée à Serre-Chevalier est prévue vers 17h30.

Contador passe au sommet de la Croix de Fer avec 2'50" d'avance sur le peloton / 2'50" lead on the pack for Contador at the top #TDF2017 pic.twitter.com/WwInVmtiCO — Le Tour de France 19 juillet 2017

Après l'interminable Croix-de-Fer (24 km à 5,2 %), le Galibier, encore plus long (29,6 km) si l'on tient compte également du col du Télégraphe dans sa première partie, atteint le point le plus haut de ce Tour 2017, à 2642 mètres d'altitude. La descente, rapide et longue de 28 kilomètres, mène directement à l'arrivée.

Le profil de l'étape du jour sur le #tourdefrance2017 avec notamment deux géants des Alpes : https://t.co/wtomm8WKjV pic.twitter.com/vLw6DA0yFB — La Voix des Sports (@lavoixdessports) 19 juillet 2017

«Le travail des équipiers va se faire jusqu'au pied du Galibier. Après, les grands coureurs vont s'expliquer. Il y aura des bonnes et des mauvaises suprises», souligne le manager d'une équipe.

Mardi, Michael Matthews (Sunweb) a gagné la 16e étape du Tour de France à Romans-sur-Isère. L'Australien a devancé dans un sprint houleux le Norvégien Edwald Boasson Hagen et l'Allemand John Degenkolb. Chris Froome (Sky) reste en jaune. (cht/afp/nxp)