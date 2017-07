DIRECT-Froome à deux coups de pédale du sacre

Le Britannique Chris Froome (Sky), après avoir éteint tout suspense samedi dans le contre-la-montre haletant de Marseille, doit être sacré dimanche en fin d'après-midi pour la 4e fois dans le Tour de France, après une 21e et dernière étape qui se terminera sur les Champs-Elysées sans conséquence pour le classement général.

Avant de s'élancer de Montgeron (Essonne) dans la foulée d'un transfert aérien le matin, 103 kilomètres séparent désormais le porteur du maillot jaune d'une victoire qui lui permettra de revenir à une longueur de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain, le carré d'as des cyclistes les plus titrés dans l'histoire de la course la plus célèbre au monde.

«C'est déjà un honneur d'être mentionné au niveau des grands qui ont gagné cinq Tours de France», s'est réjoui Froome, qui n'a pas remporté d'étape cette année. «Il faut d'abord arriver à Paris avec le peloton. Chaque année, c'est de plus en plus difficile. C'était sans conteste le Tour le plus serré.» (ats/afp/nxp)