Davos fait la bonne affaire de la soirée

Davos sort vainqueur 3-2 de sa rencontre à Bienne en Championnat de LNA. L'équipe a pris une sérieuse option pour la 5e place à une journée de la fin de la qualification. Genève-Servette a été battu 1-2 aux tirs au but à Berne.

Les Genevois ne sont plus maîtres de leur destin pour s'adjuger la 5e place qui leur permettrait d'affronter Lausanne en quarts de finale des play-off. Grâce à ce succès, Berne s'est assuré définitivement la première place de la saison régulière. Le succès des joueurs de la capitale n'est de loin pas démérité. Mais plus le match avançait et plus les Genevois ont cru à l'exploit. A la 57e minute, Timothy Kast a gâché une occasion en or sur un service de Spaling en tirant largement au-dessus des buts de Genoni. En prolongation, Romy s'est présenté seul devant le portier bernois mais n'a pas pu conclure. Héros dans le camp servettien, le gardien Roland Mayer n'a cédé qu'au 24e tir au but face au Canadien Noreau.

Pour espérer grappiller la 5e place, les Genevois doivent battre Kloten ce samedi et espérer que Langnau continue à étonner en prenant la mesure de Davos dans les Grisons...

Un lourd revers

Bienne a concédé un revers lourd de conséquences contre Davos (2-3). Les Seelandais sont d'ores et déjà éliminés de la course à la 5e place. Ils auront même de la peine à éviter la 8e place. Malgré un doublé de l'Américain Robbie Earl, les Biennois ont fini par plier sur un but d'Andres Ambühl, qui a bénéficié d'une grosse erreur, ce n'est pas coutume, de Jonas Hiller (44e).

Lausanne n'a pas pleinement rassuré contre Lugano (1-2). Dans une patinoire comble (7600 spectateurs), les Vaudois ont buté sur Daniel Manzato. Le portier luganais a été plus performant que son vis-à-vis Cristobal Huet, auteur d'une grossière maladresse sur le but de la victoire luganais. L'international français a dégagé sur le côté alors qu'il n'était pas inquiété. Son tir a été intercepté par Fazzini qui est parvenu à marquer dans un angle impossible après avoir passé le palet entre les jambes d'un défenseur vaudois. Si Genève-Servette s'incline, Lugano peut encore espérer prendre la 6e place.

Fribourg Gottéron a tenu une demi-heure au Hallenstadion avant de plier contre les Zurich Lions (1-3). Un doublé du Suédois à licence suisse Robert Nilsson, auteur du 10'000e but des Zurich Lions en LNA, et une réussite de Pestoni ont permis aux Zurichois de rester en course pour la première place de la qualification. Nathan Marchon a sauvé l'honneur des Fribourgeois. L'international M20 a marqué son premier but de la saison.

Zoug inquiète

Zoug ne laisse d'inquiéter à une semaine des play-off. Les hommes de l'entraîneur Harold Kreis ont concédé leur sixième revers au cours des sept derniers matches. Cette fois-ci, ils ont subi la loi de Langnau (3-6). Thomas Nüssli a réussi un doublé alors que le défenseur chaux-de-fonnier Anthony Huguenin a inscrit le 4-1 en supériorité numérique.

Tout comme Langnau, Kloten a pratiquement assuré sa place en LNA avec son succès 2-1 tab contre Ambri-Piotta. Comme les Emmentalois, les Zurichois possèdent 11 points d'avance sur Fribourg Gottéron avant d'aborder la dernière journée du tour de qualification. Un beau capital avant de s'élancer dans le tour contre la relégation. (ats/nxp)