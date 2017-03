Des excuses après des propos homophobes

Amar'e Stoudemire a présenté jeudi ses excuses après avoir tenu des propos insultants envers les homosexuels. «Je veux m'excuser pour mes déclarations qui ont offensé la communauté LGBT», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Ces remarques ont été extraites d'un long entretien où je répondais essentiellement sur le ton de l'humour. Je blaguais et je suis vraiment désolé si j'ai blessé quelqu'un», a insisté l'ancien joueur des New York Knicks et du Miami Heat qui porte le maillot d'Hapoel Jerusalem depuis août 2016. Dans un entretien au site internet isrélien Walla Sport, Stoudemire avait indiqué qu'il préférait «prendre sa douche de l'autre côté de la route» s'il savait qu'une de ses coéquipiers était homosexuel. Le journaliste de Walla Sport lui avait demandé s'il plaisantait: «Il y a toujours une part de vérité dans une plaisanterie», avait-il répondu. L'ancien joueur NBA Jason Collins, premier sportif ouvertement homosexuel dans l'un des grands championnats professionnels nord-américains, l'a critiqué avec virulence. «Ces déclarations homophobes n'ont pas leur place dans le sport ou dans notre société», a-t-il regretté. Stoudemire, 34 ans, avait déjà défrayé la chronique pour des insultes homophobes visant un spectateur lors d'un match NBA en 2012, ce qui lui avait valu une amende de 50'000 dollars.

(AFP/nxp)