Deux ans de suspension requis contre les dirigeants

«L'affaire Monthey» n'est pas terminée. Si le juge unique a livré son verdict la semaine dernière, ni Monthey ni la fédération n'ont été contents des sentences prononcées, peut-on lire sur le site du Nouvelliste.

Du coup, la ligue suisse de basket a demandé à la Commission de recours que les dirigeants valaisans Christophe Grau et Christophe Roessli soient suspendus deux ans et qu'une amende conséquente soit prononcée à leur égard. Cette annonce fait suite au recours déposé par le club chablaisien au sujet des diverses sanctions reçues la semaine dernière.

Arbitrage pas apprécié

Les dirigeants valaisans n'avaient pas apprécié l'arbitrage lors de la finale de la Coupe de Suisse à l'Arena le 8 avril dernier. Une finale perdue par Monthey face aux Lions de Genève.

Les joueurs américains Markel Humphrey et Brandon Young ont écopé de respectivement sept et six matches de suspension. Ils en ont déjà purgé cinq. Humphrey et Young s'étaient introduits dans le vestiaire des arbitres après cette finale pour les insulter et jeter leur médaille.

Coach du club chablaisien, Niksa Bavcevic a été condamné à dix matches de suspension. Son assistant Nathan Zana a lui été suspendu cinq matches, alors que le président Christophe Grau et le vice-président Christophe Roessli ont reçu respectivement dix et cinq matches. Les Chablaisiens ont fait recours contre cette décision. (si/nxp)